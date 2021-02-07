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Фото силовика с портретом Путина на фоне продали за $26,5 тысячи

07.02.2021 19:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

2 февраля российского фотографа Дмитрия Маркова задержали возле Мосгорсуда, где проходил суд над Навальным. Фотограф был доставлен в ОВД, где и сделал фото, которое многие посчитали символом эпохи. Вскоре Марков сообщил о том, что продаст фото на аукционе, а вырученные деньги пожертвует правозащитникам. Сегодня в своем Facebook он сделал еще одно заявление: работа продана за 2 миллиона российских рублей, это примерно $26,5 тысячи.

Фото силовика с портретом Путина на фоне продали за ,5 тысячи

— Умные люди подсказывают, что по правилам аукциона время должно продлеваться, но у меня уже сдали нервы. Работа продана Екатерине за 2 000 000 р. Спасибо всем! — написал Марков. Деньги он обещал перечислить правозащитными организациями «ОВД-Инфо» и «Апология протеста».

 
 
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2 февраля российского фотографа Дмитрия Маркова задержали возле Мосгорсуда, где проходил суд над Навальным. Фотограф был доставлен в ОВД, где…Читать далее…
 
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