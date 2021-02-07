Фото силовика с портретом Путина на фоне продали за $26,5 тысячи

Источник материала: Onliner

2 февраля российского фотографа Дмитрия Маркова задержали возле Мосгорсуда, где проходил суд над Навальным. Фотограф был доставлен в ОВД, где и сделал фото, которое многие посчитали символом эпохи. Вскоре Марков сообщил о том, что продаст фото на аукционе, а вырученные деньги пожертвует правозащитникам. Сегодня в своем Facebook он сделал еще одно заявление: работа продана за 2 миллиона российских рублей, это примерно $26,5 тысячи.





— Умные люди подсказывают, что по правилам аукциона время должно продлеваться, но у меня уже сдали нервы. Работа продана Екатерине за 2 000 000 р. Спасибо всем! — написал Марков. Деньги он обещал перечислить правозащитными организациями «ОВД-Инфо» и «Апология протеста».