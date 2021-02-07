Правозащитники: В январе в Беларуси по политическим мотивам задержаны более 870 человек













"Правозащитникам известно, что в январе по политическим мотивам было задержано не менее 873 человек", - говорится в сообщении.





В том числе, более 390 женщин и 475 мужчин, уточнили в центре.





Также правозащитникам известно о задержании шести несовершеннолетних, самому младшему из них - 13 лет. Кроме того, известно о задержании двух 72-летних мужчин.





"В первом месяц 2021 года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестом наказано 304 человека, штрафом — 137, двое — арестом и штрафом. 40 протоколов отправлено на доработку, и только 6 административных дел прекращено", - рассказали в центре.





Правозащитники сообщили, что 173 человека наказаны арестом на срок от 15 до 22 суток, 24 человека наказаны максимальным арестом на 25 суток, 10 человек — штрафом в 50 базовых величин (базовая величина составляет Br29, или около $11 - ИФ), один — в 70 базовых величин.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.