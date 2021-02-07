ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Люди умирают, пока медики сидят на сутках»

07.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Люди умирают, пока медики сидят на сутках»

  • 7.02.2021, 19:36
«Люди умирают, пока медики сидят на сутках»

Жители Чижовки сняли видео в поддержку задержанных врачей.

Редакция телеграм-канала «Белые халаты» опубликовала видео в поддержку задержанных врачей.

— Каждое сказанное слово, каждая мысль о борьбе за свободу, каждое видео и каждая акция вдохновляет нас на то, чтобы не останавливаться, не прекращать и упорно идти к победе, — пишут благодарные медики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Чижовки сняли видео в поддержку задержанных врачей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за снегопадов в Германии отменено движение поездов и матчи Бундеслиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by