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«Люди умирают, пока медики сидят на сутках»
Источник материала: Хартия'97
«Люди умирают, пока медики сидят на сутках»
Жители Чижовки сняли видео в поддержку задержанных врачей.
Редакция телеграм-канала «Белые халаты» опубликовала видео в поддержку задержанных врачей.
— Каждое сказанное слово, каждая мысль о борьбе за свободу, каждое видео и каждая акция вдохновляет нас на то, чтобы не останавливаться, не прекращать и упорно идти к победе, — пишут благодарные медики.
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Жители Чижовки сняли видео в поддержку задержанных врачей.
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