Источник материала: Хартия'97

«Люди умирают, пока медики сидят на сутках» 7.02.2021, 19:36

Жители Чижовки сняли видео в поддержку задержанных врачей.

Редакция телеграм-канала «Белые халаты» опубликовала видео в поддержку задержанных врачей.

— Каждое сказанное слово, каждая мысль о борьбе за свободу, каждое видео и каждая акция вдохновляет нас на то, чтобы не останавливаться, не прекращать и упорно идти к победе, — пишут благодарные медики.

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