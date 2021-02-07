Источник материала: Хартия'97

Из-за снегопадов в Германии отменено движение поездов и матчи Бундеслиги 7.02.2021, 19:28

Заснеженными оказались северные регионы ФРГ.

Во многих северных регионах Германии значительные объемы осадков вызвали хаос на дорогах и нанесли хлопот коммунальным службам.

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Заснеженными оказались части земель Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Вместе с обильными снегопадами, местами также наблюдалась гололедица.

По данным немецких метеорологов, снегопады и ледяные дожди продлятся до понедельника, 8 февраля. Местами толща снежного покрова составит от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы могут быть выше одного метра. Также эксперты предостерегают о дальнейшей гололеде на дорогах.

В отдельных городах и регионах местные власти и полиция призвали граждан оставаться дома, особенно на фоне дальнейшего ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха.

По данным общественно-правового вещателя WDR, в ряде городов земли Северный Рейн-Вестфалия отменено движение поездов, а также общественного транспорта, в частности трамваев из-за заледенелых линий электропередачи. Затруднено и автомобильное движение на отдельных автомагистралях.

Также отменено движение поездов на ряде участков в Нижней Саксонии. Движение поездов дальнего следования между Гамбургом и Килем, Гамбургом и Любеком, а также сообщение Гамбург-Вестерланд тоже отменено.

Непогода также привела к отмене ряда матчей Бундеслиги и Второй Бундеслиги, которые должны были состояться в воскресенье.

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