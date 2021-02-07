Источник материала: Хартия'97

Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО 1 7.02.2021, 19:05

Он посоветовал нынешней власти последовать примеру опыт своей команды, которая получила безвиз.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в видеообращении объявил пошаговый план евроатлантической интеграции для нынешней власти, передает Еспресо.TV .

Он напомнил, что ровно два года назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

"На моей инициативе Верховная Рада закрепила в Конституции стратегию на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. И это произошло ровно два года назад. Помните, кто-то предлагал тогда" новый курс ". Кто-то спрашивал:" Какая разница? ". Поэтому и зафиксировали четко евроатлантический курс в Основном законе ", - приводит слова Порошенко официальный сайт " ЕС " .

"Время показало, что мы не ошиблись. Власти вынуждены хотя бы формально придерживаться стратегии, обозначенной в Конституции. Слова, по крайней мере, говорят правильные. Но действия часто идут вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть ", - отмечает Петр Порошенко .

Первое, что нужно сделать, - прекратить уничтожение антикоррупционной инфраструктуры, говорит Порошенко:

"Гарантировать независимость НАБУ и прозрачный конкурс по выбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Образно говоря, закрыть на Банковой пункт приема чемоданов по "Большого крадивництву".

Должны реализовать Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, которая соответствует критериям Евросоюза и НАТО - отмечает пятый президент.

"Власть сама попросила Большую Семерку предоставить этот план, но, получив его, действует с точностью до наоборот. И делает это по указанию портновской агентуры в Офисе президента."Европейская солидарность" вместо подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного суда должен происходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда - с привлечением комиссии независимых международных экспертов ", - напоминает Порошенко.

Также следует углубить секторальную интеграции в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах - говорит Порошенко.

"Наличие амбициозных интеграционных проектов позволит привлечь инвестиции в Украину, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей", - убежден он.

"Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению Украины к НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С Планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет", - отмечает Петр Порошенко .

Именно ПДЧ запускает механизм присоединения Украины к Альянсу - отмечает пятый президент.

"Мы в свое время планировали получения ПДЧ на 2023. Удастся ли вписать в этот график, куда в большей степени зависит от Зеленского, от способности украинской дипломатии убедить всех западных партнеров в необходимости не оглядываться на Россию", - считает он.

Лидер "Европейской солидарности" убежден - необходимые шаги для укрепления доверия с партнерами по НАТО: "Такие как например, расследование слива россиянам информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Мы в свое время потратили не один год, чтобы убедить наших западных партнеров, в том числе с разведывательного общества, у нас секреты больше не "текут" в Москву. А тут такой ляп, который это все перечеркивает и подрывает доверие ", - отметил Порошенко.

"Наша готовность войти в открытую дверь зависит только от нас самих. От того, насколько качественно мы выполним свою домашнюю работу", - говорит Порошенко.

Пятый президент посоветовал нынешней власти последовать примеру опыт своей команды, которая получила безвиз.

"Результатом упорной реформаторской работы стала достойная награда - безвиз. Наша команда не только подписала Соглашение об ассоциации. Мы еще и выиграли дипломатическую войну с Россией, которая пыталась сорвать ее ратификацию. Соглашение начало работать и помогла преодолеть Украине экономический кризис. Как признали наши партнеры, за пять лет мы сделали больше для евроинтеграции, чем к нам было сделано за четверть века ", - напомнил лидер" Европейской солидарности ".

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