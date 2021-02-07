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В Киеве состоялся марш солидарности с Беларусью

07.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Киеве состоялся марш солидарности с Беларусью

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  • 7.02.2021, 18:46
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В Киеве состоялся марш солидарности с Беларусью
Фото: НВ

Фоторепортаж.

В воскресенье, 7 февраля, отмечается Международный день солидарности с Беларусью. По этому случаю в Киеве состоялся марш солидарности.

К акции присоединились около ста украинцев, которые поддерживают белорусов. Участники марша прошлись маршрутом Михайловская площадь — Владимирский пешеходный мост — Крещатик — Майдан Незалежности, сообщает корреспондент НВ.

Люди держали в руках бело-красно-белые флаги, плакаты с надписями «Мы вместе и мы победим», «Свободу политзаключенным» и скандировали «Жыве Беларусь».

Кроме того, участники марша в сопровождении барабанов пели песни, символизирующие независимость Беларуси, а в небо с помощью дрона запустили большой бело-красно-белый флаг.


Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ
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