Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

Источник материала: Onliner

К вечеру столбик термометра совсем устал и стек слишком низко, чтобы о нем не думать. Ночью, говорят, будет еще интереснее: можем побить какой-нибудь никому не известный рекорд. Но белорусская молодежь в сказки о морозах не верит — их уже много лет никто не видел (наверняка это выдумки скучающих стариков). Столичные девчонки и парни даже кеды не стали переобувать: все равно скоро весна. Да и штаны раскатывать уже поздно. Вышли на улицу и посмотрели, как одеваются горожане этим морозным вечером.





























































































