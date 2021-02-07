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Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

07.02.2021 19:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К вечеру столбик термометра совсем устал и стек слишком низко, чтобы о нем не думать. Ночью, говорят, будет еще интереснее: можем побить какой-нибудь никому не известный рекорд. Но белорусская молодежь в сказки о морозах не верит — их уже много лет никто не видел (наверняка это выдумки скучающих стариков). Столичные девчонки и парни даже кеды не стали переобувать: все равно скоро весна. Да и штаны раскатывать уже поздно. Вышли на улицу и посмотрели, как одеваются горожане этим морозным вечером.

Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз
Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз










Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз
Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз
Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз








Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз

 
 
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К вечеру столбик термометра совсем устал и стек слишком низко, чтобы о нем не думать. Ночью, говорят, будет еще интереснее: можем побить какой-нибудь никому не...
 
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