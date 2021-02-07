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Сегодня ночью в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый в сезоне турнир серии «Большого шлема»
Источник материала: ОНТ
Стало известно расписание первых матчей с участием белорусов.
В одиночных разрядах у мужчин и женщин выступят пять наших теннисистов: Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович, Егор Герасимов и Илья Ивашко.
Первый игровой день начнется в ночь с воскресенья на понедельник по минскому времени. В этот день состоятся два матча с участием белорусов. Егор Герасимов сыграет с французом Бенуа Пэром. Эта встреча начнется не ранее половины седьмого утра.
Чуть позже, ориентировочно в 9:00, стартует поединок Арины Соболенко против Виктории Кужмовой из Словакии.
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Сегодня ночью в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый в сезоне турнир серии «Большого шлема»
Стало известно расписание первых матчей с участием белорусов. В одиночных разрядах у мужчин и женщин выступят пять наших теннисистов: Арина Соболенко, Виктория...
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