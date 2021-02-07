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Сегодня ночью в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый в сезоне турнир серии «Большого шлема»

07.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня ночью в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый в сезоне турнир серии «Большого шлема»

Стало известно расписание первых матчей с участием белорусов.

В одиночных разрядах у мужчин и женщин выступят пять наших теннисистов: Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович, Егор Герасимов и Илья Ивашко.

Первый игровой день начнется в ночь с воскресенья на понедельник по минскому времени. В этот день состоятся два матча с участием белорусов. Егор Герасимов сыграет с французом Бенуа Пэром. Эта встреча начнется не ранее половины седьмого утра.

Чуть позже, ориентировочно в 9:00, стартует поединок Арины Соболенко против Виктории Кужмовой из Словакии.

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Стало известно расписание первых матчей с участием белорусов. В одиночных разрядах у мужчин и женщин выступят пять наших теннисистов: Арина Соболенко, Виктория...
 
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