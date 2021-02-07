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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сегодня проводят 14-й матч в Единой лиге ВТБ
Источник материала: ОНТ
Чемпионы Беларуси в эти минуты встречаются с лидером турнира «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
В нынешнем сезоне команда Ростислава Вергуна одержала лишь две победы – в Красноярске над «Енисеем» (86:81) и в Минске над баскетболистами «Нижнего Новгорода» (77:76).
«Зенит» выиграл 13 из 14 проведённых матчей и лидирует в турнирной таблице. У команды 27 очков. Минские «Цмокi» находятся на 12 месте, у них 15 баллов.
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Чемпионы Беларуси в эти минуты встречаются с лидером турнира «Зенитом» из Санкт-Петербурга. В нынешнем сезоне команда Ростислава Вергуна одержала лишь две победы...
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