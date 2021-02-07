Хоккеисты минского «Динамо» сегодня завершают гостевую серию матчей поединком против «Сочи»

Источник материала: ОНТ

Команда Крейга Вудкрофта начала выезд неудачно, уступив с одинаковым счётом 1:3 омскому «Авангарду» и подмосковному «Витязю». Минчане опустились на седьмое место в Западной конференции, у «зубров» 59 очков.

На пять баллов меньше у идущего восьмым «Витязя». В то же время «Сочи» проводит нынешний сезон неудачно. После серии поражений в отставку был отправлен белорусский специалист Александр Андриевский, однако смена главного тренера ситуацию не исправила. «Сочи» находится на 10-й позиции «Запада» (36 очков).

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта.

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