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Середина февраля обещает быть одной из самых холодных за последние несколько лет
Источник материала: ОНТ
Морозы на всю неделю остаются и у нас в стране. Похоже, что середина февраля будет одной из самых холодных за последние несколько лет.
Сегодня -18°C было практически во всех регионах страны. К вечеру мороз окрепнет до -28°C. Это уже серьезно. Готовятся и общественный транспорт, и коммунальщики, завтра водителям по возможности стоит отказаться от дальних поездок.
Мороз чуть смягчится, но этот понедельник будет суровым.
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Морозы на всю неделю остаются и у нас в стране. Похоже, что середина февраля будет одной из самых холодных за последние несколько лет. Сегодня -18°C было практически...
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