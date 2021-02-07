Середина февраля обещает быть одной из самых холодных за последние несколько лет

Источник материала: ОНТ

Морозы на всю неделю остаются и у нас в стране. Похоже, что середина февраля будет одной из самых холодных за последние несколько лет.





Сегодня -18°C было практически во всех регионах страны. К вечеру мороз окрепнет до -28°C. Это уже серьезно. Готовятся и общественный транспорт, и коммунальщики, завтра водителям по возможности стоит отказаться от дальних поездок.

Мороз чуть смягчится, но этот понедельник будет суровым.

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