ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Середина февраля обещает быть одной из самых холодных за последние несколько лет

07.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Середина февраля обещает быть одной из самых холодных за последние несколько лет

Морозы на всю неделю остаются и у нас в стране. Похоже, что середина февраля будет одной из самых холодных за последние несколько лет.


Сегодня -18°C было практически во всех регионах страны. К вечеру мороз окрепнет до -28°C. Это уже серьезно. Готовятся и общественный транспорт, и коммунальщики, завтра водителям по возможности стоит отказаться от дальних поездок.

Мороз чуть смягчится, но этот понедельник будет суровым.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Морозы на всю неделю остаются и у нас в стране. Похоже, что середина февраля будет одной из самых холодных за последние несколько лет. Сегодня -18°C было практически...
 
Новости дня
Новости разные
 
Антиковидные манифестации прошли в Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by