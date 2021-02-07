Британка уволилась с госслужбы и стала «переводчицей с кошачьего»

Источник материала: ОНТ

Джули-Энн Торн из Великобритании уволилась с госслужбы и стала «переводчицей с кошачьего». Женщина считает, что понимает эмоции питомцев лучше, чем другие люди. Джули-Энн берется обучить хозяев правильному общению с кошками. Об этом Торн рассказала в интервью Metro.

По словам британки, она улавливает поведенческие сигналы и чувства кошек. Женщина уверена, что переживает испытываемые кошками эмоции.

Торн заподозрила, что у нее есть необычная способность, еще в 2012 году. Это случилось во время визита в зоопарк. Женщина увидела самку гепарда и почувствовала сильную тоску. Джули-Энн не смогла сдержаться и заплакала. Позже выяснилось, что недавно самка гепарда потеряла пару, поэтому она скорбела о смерти самца.

Торн берет за консультацию по 195 фунтов стерлингов. Британка настраивается на эмоции животных и следит за питомцами. После она дает людям советы, как им лучше понимать своих кошек. Джули-Энн также назначает лекарственные травы, которые должны помочь скорректировать поведение животных.

Фото: SWNS

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