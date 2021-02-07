ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Британка уволилась с госслужбы и стала «переводчицей с кошачьего»

07.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Британка уволилась с госслужбы и стала «переводчицей с кошачьего»

Джули-Энн Торн из Великобритании уволилась с госслужбы и стала «переводчицей с кошачьего». Женщина считает, что понимает эмоции питомцев лучше, чем другие люди. Джули-Энн  берется обучить хозяев правильному общению с кошками. Об этом Торн рассказала в интервью Metro.

По словам британки, она улавливает поведенческие сигналы и чувства кошек. Женщина уверена, что переживает испытываемые кошками эмоции.

Торн заподозрила, что у нее есть необычная способность, еще в 2012 году. Это случилось во время визита в зоопарк. Женщина увидела самку гепарда и почувствовала сильную тоску. Джули-Энн не смогла сдержаться и заплакала. Позже выяснилось, что недавно самка гепарда потеряла пару, поэтому она скорбела о смерти самца.

Торн берет за консультацию по 195 фунтов стерлингов. Британка настраивается на эмоции животных и следит за питомцами. После она дает людям советы, как им лучше понимать своих кошек. Джули-Энн также назначает лекарственные травы, которые должны помочь скорректировать поведение животных.

Фото: SWNS

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джули-Энн Торн из Великобритании уволилась с госслужбы и стала «переводчицей с кошачьего». Женщина считает, что понимает эмоции питомцев лучше, чем другие люди....
 
Новости дня
Новости разные
 
Антиковидные манифестации прошли в Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by