Как бороться со снегом: рецепт морских свинок

Источник материала: ОНТ

Смотрите, как можно бороться со снегом. Просто его съесть!

Так решили морские свинки в одном из американских зоопарков. Животных сейчас не ограничивают в прогулках, и, впервые увидев снег, они поступили таким необычным образом.

Ветеринары удивлены, но это же так мило!





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