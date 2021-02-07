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Как бороться со снегом: рецепт морских свинок
Источник материала: ОНТ
Смотрите, как можно бороться со снегом. Просто его съесть!
Так решили морские свинки в одном из американских зоопарков. Животных сейчас не ограничивают в прогулках, и, впервые увидев снег, они поступили таким необычным образом.
Ветеринары удивлены, но это же так мило!
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Смотрите, как можно бороться со снегом. Просто его съесть! Так решили морские свинки в одном из американских зоопарков. Животных сейчас не ограничивают в прогулках,...
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