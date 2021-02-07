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Как бороться со снегом: рецепт морских свинок

07.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как бороться со снегом: рецепт морских свинок

Смотрите, как можно бороться со снегом. Просто его съесть!

Так решили морские свинки в одном из американских зоопарков. Животных сейчас не ограничивают в прогулках, и, впервые увидев снег, они поступили таким необычным образом.

Ветеринары удивлены, но это же так мило!


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Смотрите, как можно бороться со снегом. Просто его съесть! Так решили морские свинки в одном из американских зоопарков. Животных сейчас не ограничивают в прогулках,...
 
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