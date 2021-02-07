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Крупнейшая в мире солнечная электростанция будет построена в Австралии
Источник материала: ОНТ
В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) к 2023 году должна появиться крупнейшая солнечная электростанция в мире. Ее потенциальная мощность оценивается в 1,2 тысячи мегаватт. Об этом
Над проектом работает компания CEP Energy. Электростанцию, которая будет состоять из сеточных солнечных батарей, построят в городе Кури-Кури.
Строительство объекта должно стартовать в начале 2022 года и завершиться к 2023 году. Проект оценивают в $2,4 миллиарда.
Фото: CEP Energy
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В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) к 2023 году должна появиться крупнейшая солнечная электростанция в мире. Ее потенциальная мощность оценивается в 1,2 тысячи...
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