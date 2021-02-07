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Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею

07.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею

Три команды Экстралиги А досрочно закрепили за собой итоговые позиции в турнирной таблице регулярного сезона.

Гродненский «Неман» после поражения от «Юности» (2:3) занял шестое место в первенстве. В стыковых матчах команде Андрея Сидоренко предстоит сыграть с «Лидой».

Оршанский «Локомотив», неудачно начавший сезон, выдаёт яркую концовку в чемпионате. На выезде «железнодорожники» дали бой «Динамо-Молодечно», уступив лишь в серии буллитов – 2:3. Таким образом, «Локомотив» закрепил за собой седьмую позицию и оторвался от «Могилёва», который завершит сезон на восьмом месте.

В стыковых матчах командам предстоит сыграть с лучшими клубами из Экстралиги «Б». За победу во втором по силе дивизионе страны сражаются новополоцкий «Химик» и «Брест».

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Теги: Брест
 
 
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Три команды Экстралиги А досрочно закрепили за собой итоговые позиции в турнирной таблице регулярного сезона. Гродненский «Неман» после поражения от «Юности» (2:3)...
 
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