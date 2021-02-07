Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

Три команды Экстралиги А досрочно закрепили за собой итоговые позиции в турнирной таблице регулярного сезона.

Гродненский «Неман» после поражения от «Юности» (2:3) занял шестое место в первенстве. В стыковых матчах команде Андрея Сидоренко предстоит сыграть с «Лидой».

Оршанский «Локомотив», неудачно начавший сезон, выдаёт яркую концовку в чемпионате. На выезде «железнодорожники» дали бой «Динамо-Молодечно», уступив лишь в серии буллитов – 2:3. Таким образом, «Локомотив» закрепил за собой седьмую позицию и оторвался от «Могилёва», который завершит сезон на восьмом месте.

В стыковых матчах командам предстоит сыграть с лучшими клубами из Экстралиги «Б». За победу во втором по силе дивизионе страны сражаются новополоцкий «Химик» и «Брест».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram