ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода взбунтовалась в Германии и Франции

07.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Погода взбунтовалась в Германии и Франции

Природные катаклизмы, наверное, вторая мировая проблема сегодня. Погода взбунтовалась в Германии и Франции.


На юге страны может быть даже введён режим «природного бедствия». Проливные дожди не прекращаются уже несколько дней. Во Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности, в том числе в непосредственной близости от Парижа. Проблемы с сообщением и связью, людей эвакуируют.

А на севере Германии тем временем ожидают снежную бурю, которая должна принести морозы и осадки. До -20°C – для региона это будут рекордные температуры.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Природные катаклизмы, наверное, вторая мировая проблема сегодня. Погода взбунтовалась в Германии и Франции. На юге страны может быть даже введён режим «природного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зима злится, но нам не страшно. Как молодые минчане одеваются в двадцатиградусный мороз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by