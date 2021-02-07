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Погода взбунтовалась в Германии и Франции
Источник материала: ОНТ
Природные катаклизмы, наверное, вторая мировая проблема сегодня. Погода взбунтовалась в Германии и Франции.
На юге страны может быть даже введён режим «природного бедствия». Проливные дожди не прекращаются уже несколько дней. Во Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности, в том числе в непосредственной близости от Парижа. Проблемы с сообщением и связью, людей эвакуируют.
А на севере Германии тем временем ожидают снежную бурю, которая должна принести морозы и осадки. До -20°C – для региона это будут рекордные температуры.
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Природные катаклизмы, наверное, вторая мировая проблема сегодня. Погода взбунтовалась в Германии и Франции. На юге страны может быть даже введён режим «природного...
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