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Ограбивший Ким Кардашьян мужчина написал книгу о том, как готовилось преступление

07.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ограбивший Ким Кардашьян мужчина написал книгу о том, как готовилось преступление

Ограбивший в 2016 году Ким Кардашьян мужчина написал книгу о том, как именно готовилось и совершалось преступлений. 67-летний Юнис Аббас назвал мемуары I Kidnapped Kim Kardashian. Об этом информирует France24.

В своей книге Аббас подтверждает собственную причастность к ограблению. Юнис также приводит сведения из своей биографии.

Мужчина рассказал, что преступление заняло всего около 5–7 минут и «прошло гладко». Себя Аббас называет «мошенником по совместительству».

Непосредственно в ограблении принимали участие пять человек. В прессе преступники получили прозвище «грабители-дедушки», так как им было от 60 до 72 лет.

Ограбление Кардашьян проходило в Париже (Франция). Ким находилась в доме, арендованном на время Недели мод. Злоумышленники застали звезду шоу-бизнеса врасплох. Они потребовали драгоценности и скрылись на велосипедах. Общая стоимость украденного составила около 9 миллионов евро.

Аббас рассказал, что жертва не сопротивлялась, все прошло гладко. При этом Юнис покидал место преступления последним и на улице столкнулся с патрулем полиции.

Похищенные вещи так и не были найдены. Позже Кардашьян вернули лишь крест с бриллиантами. Аббас уронил его, когда скрывался с места преступления.

Юнис Аббас перенес операцию на сердце, и судья заменил содержание мужчины под стражей на более мягкую меру пресечения. Теперь написавший книгу преступник надеется на снисхождение присяжных.

Фото: BACKGRID / Legion Media

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Ограбивший в 2016 году Ким Кардашьян мужчина написал книгу о том, как именно готовилось и совершалось преступлений. 67-летний Юнис Аббас назвал мемуары I Kidnapped Kim Kardashian....
 
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