В Дании граждане, недовольные введением паспортов вакцинации, вышли на улицы

Источник материала: ОНТ

Антиковидные протесты разгораются и в Дании. В Копенгагене на улицу вышли люди, недовольные планами правительства страны ввести специальные паспорта для вакцинированных.





Многие считают это нарушением прав человека. Таким же, как комендантский час. И вроде бы разумное требование отрицательных тестов на COVID-19 тоже стало попадать в немилость к митингующим. Люди просто устали от «правил, сильно ухудшающих жизнь». В обычном быту.

В Австрии, например, по правилам в магазинах на одного покупателя должно быть 20 квадратов, это считается безопасной зоной – и приводит к километровым очередям возле самих магазинов. От этого, конечно, начинает страдать малый бизнес, и дальше, по словам протестующих, «для среднего класса» круг замыкается.

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