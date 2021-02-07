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В Дании граждане, недовольные введением паспортов вакцинации, вышли на улицы

07.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Дании граждане, недовольные введением паспортов вакцинации, вышли на улицы

Антиковидные протесты разгораются и в Дании. В Копенгагене на улицу вышли люди, недовольные планами правительства страны ввести специальные паспорта для вакцинированных.


Многие считают это нарушением прав человека. Таким же, как комендантский час. И вроде бы разумное требование отрицательных тестов на COVID-19 тоже стало попадать в немилость к митингующим. Люди просто устали от «правил, сильно ухудшающих жизнь». В обычном быту.

В Австрии, например, по правилам в магазинах на одного покупателя должно быть 20 квадратов, это считается безопасной зоной – и приводит к километровым очередям возле самих магазинов. От этого, конечно, начинает страдать малый бизнес, и дальше, по словам протестующих, «для среднего класса» круг замыкается.

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Антиковидные протесты разгораются и в Дании. В Копенгагене на улицу вышли люди, недовольные планами правительства страны ввести специальные паспорта для...
 
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