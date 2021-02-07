Антиковидные манифестации прошли в Грузии

Источник материала: ОНТ

Антиковидные манифестации, в отличие от самого COVID-19, тише не становятся. В Грузии накануне прошли массовые протесты, которые закончились уличными беспорядками.





Основное требование – отменить комендантский час. Для туристических Батуми и Тбилиси – это серьезная проблема. Напомним, власти страны уже принимали решение с 1 февраля поэтапно снимать ограничения, связанные с COVID-19: возобновить работу общественного транспорта, открыть рынки и торговые центры, но происходит это очень медленно.

В государстве с населением пять миллионов человек, где практически все завязано на сфере услуг, – это практически «парализация жизни». У тысяч людей резко сократился доход – при этом штрафы в стране только растут, за несоблюдение комендантского часа в Грузии нужно заплатить 600 евро, что составляет приблизительно три месячные зарплаты.

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