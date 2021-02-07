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В Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков

07.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Потерпевший заявил о преступлениях, к которым, по его словам, причастен начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.

Для подачи заявления выбрали 7 февраля, поскольку именно сегодня весь мир участвует в международном Дне солидарности с Беларусью, сообщает Кабинет представителей Светланы Тихановской.

Адвокат белоруса, обвиняющий ОМОН в пытках, подал жалобу в Главное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии о преступлениях, к которым, по словам потерпевшего, напрямую причастен начальник Гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.

Это первое заявление в Чехии о насильственных действиях белорусских силовиков, на основании которого может быть возбуждено уголовное дело.

Адвокат белоруса Алексей Кренке сообщил Радыё Свабода:

— Сегодня по запросу клиента, который был серьезно ранен представителями белорусских силовых структур, наша юридическая фирма получила отчет из Центрального управления по борьбе с организованной преступностью Чешской Республики о совершении ряда серьезных преступлений против человечности.

В этом сообщении потерпевший подробно информирует о фактах бесчеловечных пыток и жестокого обращения, совершенных ОМОНом в Гродно в августе 2020 года, с указанием конкретных лиц. Эти факты подтверждаются показаниями свидетелей и другими доказательствами.

Факты, описанные в сообщении нашего клиента, свидетельствуют о действиях, которым нет места в цивилизованном обществе. Уголовный кодекс Чехии предусматривает возможность судебного преследования по принципу универсальности таких преступлений в Чешской Республике, независимо от страны, в которой они были совершены. Ожидаем, что следственные органы Чехии примут к рассмотрению дело.

 
Теги: Гродно
 
 
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Потерпевший заявил о преступлениях, к которым, по его словам, причастен начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.
 
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