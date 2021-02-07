Встали на лыжи: чиновники Беларуси поучаствовали в эстафете

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск засыпало снегом. Пока коммунальщики расчищают дороги, чиновники встали на лыжи. За эстафетой наблюдала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Деловые костюмы сменили на спортивные и взяли в руки лыжные палки. Многих чиновников просто не узнать. На дистанции – сотрудники районных администраций столицы, а мэр Минска сегодня в роли болельщика.

«Трасса прекрасная. У всех хорошее настроение. Это уже традиция проводить такие лыжные эстафеты, поэтому рады всех видеть», – сказал председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Перед стартом кутаются в пуховики и согреваются чаем. На улице морозные минус 16 и много снега. Таких зим в Беларуси за последние годы не припомнят.

«Просто супер. Сегодня чудесный день: мороз и солнце. Я так рад, что мы вернулись к этим зимним соревнованиям. Участвую за администрацию Заводского района не первый год. Сам очень люблю спорт: волейбол, футбол, велосипед», – поделился заместитель главы администрации Заводского района Минска Леонид Балаболов.

В команде по четыре человека. Дистанция для каждого – километр. Для кого-то это только разогрев, а кто-то вкладывает все силы. На лыжне не важно: начальник ты или подчиненный. «Уступи дорогу!» здесь можно крикнуть и своему руководителю, если догонишь, конечно.

«Это чисто для души. Конечно, победить хорошо. Но, я считаю, главное – участие. Здоровый образ жизни – это хорошо. Хорошо отдыхаешь – хорошо работаешь», –отметил глава администрации Фрунзенского района Минска Сергей Шкруднев.

«Чувствую себя неуверенно, но я очень готовился. Где-то месяц занимался, три раза в неделю сюда после работы ходили и катались усердно», – рассказал начальник финансового отдела Ленинского района Минска Юрий Сеньков.



На финише участников приветствуют аплодисментами. Победителям вручают медали и кубки. А еще все делают снежные фото. На память. Ведь с капризами погоды непонятно, когда еще получится встать на лыжи.