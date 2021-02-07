Источник материала: Хартия'97

Павел Климкин: Пусть белорусские друзья увидят свой флаг сегодня в каждом украинском городе 7.02.2021, 19:46

Экс-глава МИД Украины призвал поднять в украинских городах бело-красно-белые флаги.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал поднять в украинских городах флаг Беларуси. Он считает, что на госучреждения в Украине надежды немного.

Украинская политика в отношении Беларуси – "страусиная". Об этом 7 февраля в Facebook заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Вся политика по поддержке белорусов у нас какая-то страусиная – здесь мы далеко от ЕС: что-то говорим и одновременно покупаем электроэнергию с новой АЭС в Беларуси, которая построена россиянами и вызывает у наших европейских друзей серьезные возражения относительно несоблюдения уровня безопасности", – написал он.

Дипломат отметил, что 7 февраля – День солидарности с Беларусью.

"Мэры, не спите и не прячьтесь – пусть наши белорусские друзья увидят свой флаг сегодня в каждом украинском городе. Это важно для них и так же важно для нас. А мы все – не будем лениться – напишем пару слов поддержки, хотя и в социальных сетях", – призвал Климкин.

Он подчеркнул, что "на государственные учреждения вряд ли стоит надеяться".

Экс-глава МИД Украины считает, что "время настоящей украинской поддержки борьбы" за свободу белорусов еще придет.

Свой пост Климкин проиллюстрировал бело-красно-белым флагом, который является символом белорусской оппозиции.

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