Латынина: «Путин создал огромный корпус людей, которые охотятся на ведьм»

Источник материала: Салiдарнасць

По мнению журналистки, в ведьмы может попасть любой представитель российского народа.

Путин создал огромный корпус людей, которые охотятся на ведьм, а в ведьмы может попасть любой представитель российского народа. Вот Путин создал Росгвардию. Зачем она создана? У нее написано сейчас в законе, что она может стрелять в собственный народ. Ну, раз она может, наверное, она будет стрелять. Юлия Латынина, журналист

— Конечно, удивительное зрелище представляют собой некоторые учителя, которые примкнули к Росгвардии, — рассказывает обозреватель Юлия Латынина в программе «Код доступа» на Эхе Москвы . — Вот Пермский краевой индустриальный техникум. Студентка 18 лет Дарья Кузнецова.

Руководитель воспитательного центра вызывает эту студентку, которая ходила на демонстрацию, и рассказывает: «Вы срете в государство, в котором живете, которое вас кормит, которая вам дает материальные блага». Рассказывает студентке, что ею управляли из Германии, и что на демонстрацию шли люди, которым в Тик Токе до этого заплатили бабло.

Я напоминаю, что в российских школах появляются советники по воспитанию. Видимо, из таких матрон они будут набираться, и они будут говорить с детьми о митингах.

…Учителя делятся на две категории: одни, которые знают свой предмет и другую, которая предмета не знают, тогда они обучают патриотизму. И вот эта категория, которая обучает патриотизму, они не принадлежат к кругу привилегированных патриотов, которые пишут слово «родина» черной икрой на красной и стодолларовой бумажкой на колене. Они зато имеют кайф оттого, что они могут хотя бы кем-то руководить. В данном случае абсолютно беззащитными детьми.