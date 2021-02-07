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Латынина: «Путин создал огромный корпус людей, которые охотятся на ведьм»
07.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По мнению журналистки, в ведьмы может попасть любой представитель российского народа.
Юлия Латынина, журналист
— Конечно, удивительное зрелище представляют собой некоторые учителя, которые примкнули к Росгвардии, — рассказывает обозреватель Юлия Латынина в программе «Код доступа» на
Руководитель воспитательного центра вызывает эту студентку, которая ходила на демонстрацию, и рассказывает: «Вы срете в государство, в котором живете, которое вас кормит, которая вам дает материальные блага». Рассказывает студентке, что ею управляли из Германии, и что на демонстрацию шли люди, которым в Тик Токе до этого заплатили бабло.
Я напоминаю, что в российских школах появляются советники по воспитанию. Видимо, из таких матрон они будут набираться, и они будут говорить с детьми о митингах.
…Учителя делятся на две категории: одни, которые знают свой предмет и другую, которая предмета не знают, тогда они обучают патриотизму. И вот эта категория, которая обучает патриотизму, они не принадлежат к кругу привилегированных патриотов, которые пишут слово «родина» черной икрой на красной и стодолларовой бумажкой на колене. Они зато имеют кайф оттого, что они могут хотя бы кем-то руководить. В данном случае абсолютно беззащитными детьми.
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По мнению журналистки, в ведьмы может попасть любой представитель российского народа.
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