Автозавод ГАЗ начал серийное производство среднетоннажника «Валдай NEXT»

Источник материала: Onliner На Горьковском автозаводе началось серийное производство новой модели среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT». Это первый коммерческий автомобиль марки ГАЗ, для которого решили закупать кабину стороннего поставщика — китайской фирмы Foton.

Основное направление использования «Валдая NEXT» — городской развозной фургон.

Автомобиль выпускается с двумя вариантами колесной базы (3310 и 4000 мм) и с тремя вариантами длины грузовой платформы: 4700, 5100 и 6100 мм. Объем грузового отсека — от 20 до 29 куб. м. Площадь кузова позволяет разместить от 8 до 11 стандартных европаллет. Первоначально к заказу будут доступны три типа надстроек: промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы. В дальнейшем появятся и другие варианты спецтехники. На первом этапе полная масса нового среднетоннажника составит 6,7 т, грузоподъемность (по шасси) — до 3,8 т. В модельном ряду ГАЗа автомобиль займет нишу между «тяжелой» версией «Газели NEXT» (полная масса 4,6 т, грузоподъемность до 2,2 т) и «ГАЗоном NEXT» (полная масса 8,7 т, грузоподъемность до 5 т).





Используется дизельный двигатель Cummins ISF 2,8 мощностью 130 л. с. и крутящим моментом 353 Н·м в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач. Механическая КП — это новая разработка Горьковского автозавода, рассчитанная на передачу крутящего момента до 450 Н·м. Применяется широкий набор электронных систем помощи водителю, в том числе EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система курсовой устойчивости), система помощи при трогании на подъем (HSA) и антипробуксовочная система (ASR).





Кабина Foton оснащается отопительной системой с электрорегулировкой и электрообогревом зеркал. Также в базовую комплектацию автомобиля входит круиз-контроль. Опционально грузовик будет комплектоваться кондиционером, предпусковым подогревателем и накрышным обтекателем.





Для организации производства автомобиля был модернизирован сборочный конвейер, организован участок подсборки кабины, закуплено современное обрабатывающее оборудование, штамповая оснастка для производства деталей экстерьера и интерьера. Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд рублей (15,5 млн евро).

Вероятно, в скором времени новинка появится и у белорусских дилеров, но цены пока не определены. Ожидается, что они будут как минимум конкурентоспособными.