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Автозавод ГАЗ начал серийное производство среднетоннажника «Валдай NEXT»

07.02.2021 20:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Горьковском автозаводе началось серийное производство новой модели среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT». Это первый коммерческий автомобиль марки ГАЗ, для которого решили закупать кабину стороннего поставщика — китайской фирмы Foton.

Основное направление использования «Валдая NEXT» — городской развозной фургон.

Автомобиль выпускается с двумя вариантами колесной базы (3310 и 4000 мм) и с тремя вариантами длины грузовой платформы: 4700, 5100 и 6100 мм. Объем грузового отсека — от 20 до 29 куб. м. Площадь кузова позволяет разместить от 8 до 11 стандартных европаллет. Первоначально к заказу будут доступны три типа надстроек: промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы. В дальнейшем появятся и другие варианты спецтехники. На первом этапе полная масса нового среднетоннажника составит 6,7 т, грузоподъемность (по шасси) — до 3,8 т. В модельном ряду ГАЗа автомобиль займет нишу между «тяжелой» версией «Газели NEXT» (полная масса 4,6 т, грузоподъемность до 2,2 т) и «ГАЗоном NEXT» (полная масса 8,7 т, грузоподъемность до 5 т).

Автозавод ГАЗ начал серийное производство среднетоннажника «Валдай NEXT»

Используется дизельный двигатель Cummins ISF 2,8 мощностью 130 л. с. и крутящим моментом 353 Н·м в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач. Механическая КП — это новая разработка Горьковского автозавода, рассчитанная на передачу крутящего момента до 450 Н·м. Применяется широкий набор электронных систем помощи водителю, в том числе EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система курсовой устойчивости), система помощи при трогании на подъем (HSA) и антипробуксовочная система (ASR).

Автозавод ГАЗ начал серийное производство среднетоннажника «Валдай NEXT»

Кабина Foton оснащается отопительной системой с электрорегулировкой и электрообогревом зеркал. Также в базовую комплектацию автомобиля входит круиз-контроль. Опционально грузовик будет комплектоваться кондиционером, предпусковым подогревателем и накрышным обтекателем.

Автозавод ГАЗ начал серийное производство среднетоннажника «Валдай NEXT»

Для организации производства автомобиля был модернизирован сборочный конвейер, организован участок подсборки кабины, закуплено современное обрабатывающее оборудование, штамповая оснастка для производства деталей экстерьера и интерьера. Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд рублей (15,5 млн евро).

Вероятно, в скором времени новинка появится и у белорусских дилеров, но цены пока не определены. Ожидается, что они будут как минимум конкурентоспособными.

ГАЗ 2705 «Газель» I Грузопассажирская, 1997 г.в., 113 000 км
зеленый, фургон, бензин 2.4 л, механическая, задний привод
2628 р.
1000$ / 836€
ГАЗ 2705 «Газель» I, 1998 г.в., 22 222 км
белый, фургон, бензин 2.4 л, механическая, задний привод
3417 р.
1300$ / 1086€
ГАЗ 2705 «Газель» I, 1996 г.в., 156 000 км
белый, пикап, бензин 2 л, механическая, задний привод
3154 р.
1200$ / 1003€
Автобарахолка
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На Горьковском автозаводе началось серийное производство новой модели среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT». Это первый коммерческий автомобиль...
 
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