Аэродромный автобус МАЗ-271 отправляется покорять Москву

Источник материала: Onliner 9 и 10 февраля Минский автомобильный завод представит перронный автобус МАЗ-271 для перевозки пассажиров в аэропортах на выставке NAIS-2021 в Москве. Это будет российская премьера данной модели, хотя самый первый экземпляр МАЗ-271 был построен еще в 2019 году.

Автобус МАЗ-271 второго поколения приступил к работе в киевском аэропорту Борисполь в декабре 2019 года. В течение 2020-го в главный украинский аэропорт были поставлены еще пять таких машин. Сейчас их в Борисполе шесть.

Вместимость одного автобуса 100 человек, он имеет 14 посадочных мест. Общая длина — 14,5 м, ширина — 3,2 м. Автобус имеет шесть дверей, по три на каждую сторону для быстрой посадки и высадки пассажиров.





Участие в выставке в России еще не означает подписанные контракты, но в данном случае шансы получить заказы из РФ достаточно высоки. МАЗовский автобус дешевле импортных аналогов, при этом не сильно уступает им в потребительских свойствах. А агрегатная база так и вообще вся импортная. В свете сильнейшего падения всей сферы авиаперевозок, а соответственно и прибыли у аэропортов цена становится решающим значением, что для МАЗа является удачным стечением обстоятельств.