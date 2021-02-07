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В Минске за 108 тысяч долларов продается квартира с необычным ремонтом

07.02.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске за 108 тысяч долларов продается квартира с необычным ремонтом

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  • 7.02.2021, 21:10
  • 1,088
В Минске за 108 тысяч долларов продается квартира с необычным ремонтом
Фото: Realt.by

Фотофакт.

В Минске за 108 тысяч долларов продается трехкомнатная квартира с необычным ремонтом, в которой есть даже водопад и кованые двери. Внимание на нее обратил телеграм-канал «Будни риелтора». Tut.by показывает, как она выглядит.

Квартира находится на втором этаже панельной девятиэтажки 2007 года на улице 50 лет Победы, 12 в Военном городке в Уручье. Площадь — 72 квадратных метра. Вот как она выглядит:

— Водопад? Кованые двери в гостиной? Обеденный столик-пуф? У меня шок, — пишет автор телеграм-канала.

В объявлении сказано, что в квартире установлена дорогая и качественная входная дверь. На полу в коридоре и кухне — итальянский керамогранит, в жилой зоне уложена немецкая паркетная доска. Столешница и подоконник — из натурального камня.

— Ковка и природный камень использовались при отделке гостиной, арок и колонн. Действующий водопад со стабилизированными растениями и системой фильтрации. Аквариумы — как элементы декора в лаунж-зоне, — сказано в объявлении.


Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by

Фото: Realt.by
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Теги: Минск
 
 
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