Источник материала: Хартия'97

В Минске за 108 тысяч долларов продается квартира с необычным ремонтом 6 7.02.2021, 21:10

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Фото: Realt.by

Фотофакт.

В Минске за 108 тысяч долларов продается трехкомнатная квартира с необычным ремонтом, в которой есть даже водопад и кованые двери. Внимание на нее обратил телеграм-канал «Будни риелтора». Tut.by показывает, как она выглядит.

Квартира находится на втором этаже панельной девятиэтажки 2007 года на улице 50 лет Победы, 12 в Военном городке в Уручье. Площадь — 72 квадратных метра. Вот как она выглядит:

— Водопад? Кованые двери в гостиной? Обеденный столик-пуф? У меня шок, — пишет автор телеграм-канала.

В объявлении сказано, что в квартире установлена дорогая и качественная входная дверь. На полу в коридоре и кухне — итальянский керамогранит, в жилой зоне уложена немецкая паркетная доска. Столешница и подоконник — из натурального камня.

— Ковка и природный камень использовались при отделке гостиной, арок и колонн. Действующий водопад со стабилизированными растениями и системой фильтрации. Аквариумы — как элементы декора в лаунж-зоне, — сказано в объявлении.



Фото: Realt.by



Фото: Realt.by



Фото: Realt.by



Фото: Realt.by



Фото: Realt.by



Фото: Realt.by



Фото: Realt.by



Фото: Realt.by



Фото: Realt.by



Фото: Realt.by



Фото: Realt.by

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