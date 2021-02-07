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Жители Масюковщины поддержали Евгения Афнагеля
Источник материала: Хартия'97
Жители Масюковщины поддержали Евгения Афнагеля
Минчане поздравили координатора «Европейской Беларуси» с днем рождения.
Жители Масюковщины поддержали политзаключенного Евгения Афнагеля.
Минчане поздравили координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» с днем рождения и пожелали ему быть сильным, как зубр.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Минчане поздравили координатора «Европейской Беларуси» с днем рождения.
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