Источник материала: Хартия'97

Гитанас Науседа: Жыве Беларусь! 1 7.02.2021, 20:44

Президент Литвы поддержал белорусов.

Сегодня в мире проходит День солидарности с Беларусью.

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал белорусов. Его резиденция в Вильнюсе была подсвечена в бело-красно-белые цвета.

«Жыве Беларусь», - написал Гитанас Науседа в соцсетях.

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