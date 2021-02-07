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Гитанас Науседа: Жыве Беларусь!
Источник материала: Хартия'97
Гитанас Науседа: Жыве Беларусь!
Президент Литвы поддержал белорусов.
Сегодня в мире проходит День солидарности с Беларусью.
Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал белорусов. Его резиденция в Вильнюсе была подсвечена в бело-красно-белые цвета.
«Жыве Беларусь», - написал Гитанас Науседа в соцсетях.
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Президент Литвы поддержал белорусов.
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