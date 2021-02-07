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ЕС заявил о решительной поддержке белорусов

08.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ЕС заявил о решительной поддержке белорусов

  • 7.02.2021, 22:54
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ЕС заявил о решительной поддержке белорусов

Требование белорусов провести прозрачные и честные выборы должно быть услышано.

Евросоюз усилит поддержку граждан Беларуси.

«Мужественный народ Беларуси продолжает мирно демонстрировать, чтобы быть услышанным, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусского режима. ЕС решительно поддерживает белорусских граждан», - говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS).

Требование белорусов провести прозрачные и честные выборы должно быть услышано, заявили в Брюсселе.

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