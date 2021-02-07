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До -28°С ожидается в Беларуси в понедельник

08.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

До -28°С ожидается в Беларуси в понедельник

  • 7.02.2021, 22:39
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До -28°С ожидается в Беларуси в понедельник

Будет облачно с прояснениями.

До 28 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью по крайнему югу, днем преимущественно по южной половине страны пройдет снег. В дневные часы по юго-западу ожидается сильный снег, метель, на дорогах - снежные заносы. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет восточный умеренный, по юго-западу ночью порывистый, днем сильный порывистый.

Температура воздуха в ночные часы будет минус 18-24 градуса, в центральных и северо-восточных районах ожидается 25-28 градусов мороза, по югу - минус 11-17 градусов. Днем прогнозируется 8-14 градусов мороза.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях и объявили на 8 февраля оранжевый уровень опасности в связи с существенным понижением температуры в ночные и утренние часы в центральных и северо-восточных районах страны, усилением ветра до 15-20 м/с по юго-западу, сильным снегом, метелью и снежными заносами на дорогах.

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