Источник материала: Хартия'97

Госдеп США: Мы восхищены мужеством белорусов 3 7.02.2021, 22:01

3,686

США солидарны с народом Беларуси.

Госдепартамент США поддержал народ Беларуси.

«Мы остаемся солидарны с народом Беларуси», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Госдепартамента США.

«Вы проявили исключительную силу и душевную стойкость перед лицом жестоких репрессий. Мы восхищены вашим мужеством, так как вы выступаете за право определять будущее Беларуси», - заявили власти США, обращаясь к белорусам.

We continue to stand in solidarity with the people of Belarus. You have shown exceptional strength and resilience in the face of brutal repression. We are inspired by your courage as you stand for the right to decide Belarus’ future. #StandWithBelarus https://t.co/mEbWds4n1A — Department of State (@StateDept) February 7, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .