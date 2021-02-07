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Госдеп США: Мы восхищены мужеством белорусов

08.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Госдеп США: Мы восхищены мужеством белорусов

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  • 7.02.2021, 22:01
  • 3,686
Госдеп США: Мы восхищены мужеством белорусов

США солидарны с народом Беларуси.

Госдепартамент США поддержал народ Беларуси.

«Мы остаемся солидарны с народом Беларуси», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Госдепартамента США.

«Вы проявили исключительную силу и душевную стойкость перед лицом жестоких репрессий. Мы восхищены вашим мужеством, так как вы выступаете за право определять будущее Беларуси», - заявили власти США, обращаясь к белорусам.

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США солидарны с народом Беларуси.
 
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