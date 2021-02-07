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Госдеп США: Мы восхищены мужеством белорусов
Источник материала: Хартия'97
Госдеп США: Мы восхищены мужеством белорусов
США солидарны с народом Беларуси.
Госдепартамент США поддержал народ Беларуси.
«Мы остаемся солидарны с народом Беларуси», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Госдепартамента США.
«Вы проявили исключительную силу и душевную стойкость перед лицом жестоких репрессий. Мы восхищены вашим мужеством, так как вы выступаете за право определять будущее Беларуси», - заявили власти США, обращаясь к белорусам.
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США солидарны с народом Беларуси.
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