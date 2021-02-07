Volvo Trucks получила крупный заказ сразу на 1000 седельных тягачей

Источник материала: Onliner Итальянская транспортно-логистическая компания Lannutti Group заказала сразу 1000 новых грузовиков Volvo FH с новейшей технологией экономии топлива I-Save. Столь заметному даже по европейским меркам заказу предшествовало основательное тестирование выбранных грузовиков.

Решение инвестировать в 1000 новых седельных тягачей Volvo FH было принято после года полноценных тестовых испытаний, в ходе которых новый Volvo FH с I-Save сравнивался с другими автомобилями смешанного парка. Результатом стало итоговое снижение расхода топлива на 10% по сравнению с аналогичным грузовым автомобилем Volvo FH с двигателем Eвро-6 step C.

Версия Volvo FH с пакетом опций I-Save сочетает в себе двигатель с функциями экономии топлива при дальнемагистральных перевозках без ущерба для управляемости. Они также оснащены дополнительными системами безопасности, такими как поддержка при смене полосы движения и оповещения водителя, которые помогают избежать несчастных случаев. Среди прочих характеристик I-Save можно выделить новые, экономичные в плане расхода топлива задние мосты, обновленную систему I-See, опирающуюся на карты местности, которая анализирует подъемы и спуски дороги и адаптирует движение автомобиля соответствующим образом, а также имеет интегрированное программное обеспечение для переключения передач.





Тягачи Volvo FH с функцией I-Save оснащаются самым новым и самым экономичным на сегодняшний день в плане расхода топлива двигателем D13TC из гаммы Volvo Trucks. В этом двигателе используются поршни с запатентованной внутренней волнообразной структурой, которая оптимизирует процессы сгорания и повышает производительность, направляя тепло и энергию к центру цилиндров. Избыточная энергия выхлопных газов используется для сообщения мощности двигателю через дополнительную турбину — так называемый блок турбокомпаунда.





Lannutti Group — семейный бизнес, возглавляемый Вальтером Ланнутти. Эта компания транспортирует грузы по дорогам восьми европейских стран; ее автопарк состоит из 1800 единиц техники. Еще 1000 седельных тягачей Volvo FH с I-Save будут произведены и поставлены Lannutti Group в 2021—2022 годах.