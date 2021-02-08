Жители регионов рассказали о том, какие вопросы стоит рассмотреть на ВНС-2021

Источник материала: ОНТ

Тема цен – одна из самых волнующих для населения, и не только на лекарства. Здесь и коммунальные услуги, и продовольственные товары. Какие еще вопросы стоит рассмотреть на Всебелорусском народном собрании? Какие надежды возлагают на форум простые белорусы? Мы спросили у жителей разных регионов. И это как раз про жизненное, которое важно не упустить за глобальным, то, о чём говорил в минувший вторник Президент.

Могилёвская область

«Хотела бы, чтобы уделили внимание работникам здравоохранения. По их защите, по их зарплате достойной. Как показала пандемия, это очень важно».

«Предприятия должны работать, промышленность должна работать».

«По поводу Конституции, чтобы это всё было во благо людей».

Витебская область

«Главное – спокойная жизнь и здоровье, самое главное, что волнует на данный момент».

«Хочется, чтобы пенсия побольше была, ЖКХ получше работало, чтобы не было хождений этих».

«Экономические вопросы, чтобы полегче нам жить было немножко, пенсии, чтобы немножко хоть добавили еще».

Брестская область

«Хочется жить спокойно и не переживать за свое будущее и своих детей».

«Для меня один из вопросов – трудоустройство молодежи после обучения».

«Я думаю, и надо обратить внимание, как развиваться детям, все-таки растут, поколения, чтобы не было стычек, митингов всяких».

Гомельская область

«У нас вот маленький ребёнок. Нас, допустим, волнует благоустройство дворовых территорий».



«Я бы хотела, чтобы как-то берегли то, что мы имеем. Потому что тоже не так легко было».

«В принципе, практически всё нормально, но есть нюансы, которые нам, гражданам, простым обывателям, ну, где-то непонятны, где-то недоступны. Поэтому туда выдвинут людей, которые немножко больше знают – грамотные юридически, политически».

Гродненская область

«Можно немножечко поглубже рассмотреть этот вопрос – сфера образования: работа с родителями, учителя-дети, вот эти вот компоненты».

«Молодые семьи тоже надо как-то поддержать, чтоб квартиры были какие-то более или менее, чтоб могли доступно купить».

«Самое главное, чтобы были рабочие места, чтобы люди могли работать, зарабатывать, обеспечивать вот таких вот маленьких».

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