«Парниковый эффект»: как выращивают орхидеи, апельсины и бананы в белорусских реалиях

Источник материала: ОНТ

Как распорядиться дополнительным доходом? Можно, например, вложить в свое дело или в хобби. И то, что изначально было для души, начнет приносить пусть и небольшую, но прибыль. Как раз о таких людях хотим сегодня рассказать. Легко ли вырастить орхидеи, когда вокруг сугробы? Как несколько раз в году собирать урожай апельсинов, бананов и инжира в наших белорусских реалиях?

Удивительно красивые 100 квадратных метров под тепличным стеклом. Мало кто знает, что недалеко от Гомеля, в поселке Костюковка, цветут уникальные для Беларуси цветы. Желтые, красные, коричневые, розовые. Нет, это не лилии, как сразу может показаться. Это настоящие орхидеи в грунте. Двадцать сортов экзотики в январе – вполне себе реальность.

Для Владимира Гуценкова это больше, чем просто хобби. Детская мечта, которую он долго носил в себе, но только на пенсии решил впервые попробовать.

Владимир Гуценков, фермер: «Мечтал так, что ночью проснусь и не могу заснуть, когда думал про орхидеи. Когда думал про орхидеи, меня трясло».

Правда, он и сам до последнего не верил, что получится. Но однажды посаженная им привозная орхидея из Голландии, к удивлению фермера, не только прижилась, но и зацвела.

Владимир Гуценков: «Вырастить их невозможно вот в этих теплицах современных больших. Невозможно почему? Потому что невозможно сделать ночью холодно. А здесь у нас в теплицах как раз микроклимат такой, как нужен им в природе».

Теперь это «большое цветочное творчество». Минимум 100 кустов в сезон. Орхидеи могут стоять в воде от двух недель до полутора месяцев, издают сильный аромат и находятся на третьем месте в мире по числу выращиваний после роз и гвоздик.

Владимир Гуценков: «Денег они не дают, но делать людям приятное и себе – не все измеряется деньгами, конечно, в нашей жизни. И если мужчина подарит орхидею женщине, которой никогда в жизни не дарили орхидеи, я думаю, ей будет приятно. Ну, а вы видели что-нибудь красивее когда-нибудь? Ну, и мне так же, я ничего красивее в жизни не видел, чтобы создала природа вот такое удивительное. Тем более на улице снег, зима, мороз, ветер, а тут цветут орхидеи».

Уход за этим растением – колоссальный труд по несколько часов в день. Как увеличить количество бутонов и добиться необходимой высоты цветоножки? Чтобы знать все капризы прекрасного цветка, Владимир читает специальную литературу.

Цветут экзотические цветы как раз в январе-феврале. За букетами к пенсионеру нередко приезжают либо прямо в теплицу, либо в его небольшой киоск на вокзале. От десяти рублей за веточку белорусской орхидеи – недорого.

Татьяна Байлукова, продавец цветов: «Ну, это чудо. Это надо любить, потому что Палыч наш это любит, он гордится этим. Посмотрите, ну, кто у нас в Беларуси выращивает орхидеи? В основном же привозные все, импортные, а он умница, он добился такого результата».

Теперь 70-летний глава хозяйства мечтает поставить выращивание орхидей на поток. Как когда-то было с розами. Их у него целые плантации, ко Дню влюбленных на продажу отправит более ста тысяч цветов – они вот-вот распустятся. В целом ситуация на рынке свежей цветочной продукции за последние годы изменилась. Если раньше это был в основном импорт, то сегодня появляется все больше предложений от местных производителей.

И это касается не только цветов, но и фруктов. В то время как за окном – минус двадцать, а турбины Лукомольской ГРЭС вырабатывают миллионы киловатт электроэнергии, всего в 10 километрах от станции настоящий тропический сад.

Под крышей – 12 соток земли. Здесь особый микроклимат и сейчас плюс 20. Помогают теплые полы и особая система вентиляции. Агроусадьба появилась на карте района 10 лет назад, тогда же у владельцев зародилось новое увлечение. На улице, конечно, хватает и яблонь, и груш, но теперь они знают, как цветет банан.

Лариса Козырицкая, хозяйка агроусадьбы: «Банан сидит так года 3-4, вот это долго сидит, от разных факторов это зависит, пока он не вырос и не выпустил сейчас свой цветонос».

Начинали с двух саженцев бананов, сейчас их с десяток. Причем каждый цветет в разное время года. Повезет – считай, урожай можно собирать почти круглый год. Из другой экзотики тут и пальмы, и инжир, и финики, и мандарины с апельсинами. В агроусадьбе новый эксперимент – в этом году посадили саженцы, привезенные из Абхазии. И сегодня они зацвели. Потом гости забирают частичку экзотики с собой.

Вячеслав Козырицкий, хозяин агроусадьбы: «Особенно им нравятся бананы, саженцы забирают, через год, полтора приезжают: слушайте, у нас выросла, теперь, когда сделаем хорошего сорта апельсины и мандарины, всем будет интересно попробовать дома».

Бананы и лимоны сразу идут на угощение. Персики, при хорошем урожае, еще и консервируют. Для закаток здесь установили настоящий прицеп от большегруза. Но сколько бы ни гнались за экзотикой, гостей интересует и классика. Поэтому рядом с бананами сделали две грядки для томатов и огурцов. Первый урожай – уже в мае.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram