|
«Парниковый эффект»: как выращивают орхидеи, апельсины и бананы в белорусских реалиях
Источник материала: ОНТ
Как распорядиться дополнительным доходом? Можно, например, вложить в свое дело или в хобби. И то, что изначально было для души, начнет приносить пусть и небольшую, но прибыль. Как раз о таких людях хотим сегодня рассказать. Легко ли вырастить орхидеи, когда вокруг сугробы? Как несколько раз в году собирать урожай апельсинов, бананов и инжира в наших белорусских реалиях?
Удивительно красивые 100 квадратных метров под тепличным стеклом. Мало кто знает, что недалеко от Гомеля, в поселке Костюковка, цветут уникальные для Беларуси цветы. Желтые, красные, коричневые, розовые. Нет, это не лилии, как сразу может показаться. Это настоящие орхидеи в грунте. Двадцать сортов экзотики в январе – вполне себе реальность.
Для Владимира Гуценкова это больше, чем просто хобби. Детская мечта, которую он долго носил в себе, но только на пенсии решил впервые попробовать.
Правда, он и сам до последнего не верил, что получится. Но однажды посаженная им привозная орхидея из Голландии, к удивлению фермера, не только прижилась, но и зацвела.
Теперь это «большое цветочное творчество». Минимум 100 кустов в сезон. Орхидеи могут стоять в воде от двух недель до полутора месяцев, издают сильный аромат и находятся на третьем месте в мире по числу выращиваний после роз и гвоздик.
Уход за этим растением – колоссальный труд по несколько часов в день. Как увеличить количество бутонов и добиться необходимой высоты цветоножки? Чтобы знать все капризы прекрасного цветка, Владимир читает специальную литературу.
Цветут экзотические цветы как раз в январе-феврале. За букетами к пенсионеру нередко приезжают либо прямо в теплицу, либо в его небольшой киоск на вокзале. От десяти рублей за веточку белорусской орхидеи – недорого.
Теперь 70-летний глава хозяйства мечтает поставить выращивание орхидей на поток. Как когда-то было с розами. Их у него целые плантации, ко Дню влюбленных на продажу отправит более ста тысяч цветов – они вот-вот распустятся. В целом ситуация на рынке свежей цветочной продукции за последние годы изменилась. Если раньше это был в основном импорт, то сегодня появляется все больше предложений от местных производителей.
И это касается не только цветов, но и фруктов. В то время как за окном – минус двадцать, а турбины Лукомольской ГРЭС вырабатывают миллионы киловатт электроэнергии, всего в 10 километрах от станции настоящий тропический сад.
Под крышей – 12 соток земли. Здесь особый микроклимат и сейчас плюс 20. Помогают теплые полы и особая система вентиляции. Агроусадьба появилась на карте района 10 лет назад, тогда же у владельцев зародилось новое увлечение. На улице, конечно, хватает и яблонь, и груш, но теперь они знают, как цветет банан.
Начинали с двух саженцев бананов, сейчас их с десяток. Причем каждый цветет в разное время года. Повезет – считай, урожай можно собирать почти круглый год. Из другой экзотики тут и пальмы, и инжир, и финики, и мандарины с апельсинами. В агроусадьбе новый эксперимент – в этом году посадили саженцы, привезенные из Абхазии. И сегодня они зацвели. Потом гости забирают частичку экзотики с собой.
Бананы и лимоны сразу идут на угощение. Персики, при хорошем урожае, еще и консервируют. Для закаток здесь установили настоящий прицеп от большегруза. Но сколько бы ни гнались за экзотикой, гостей интересует и классика. Поэтому рядом с бананами сделали две грядки для томатов и огурцов. Первый урожай – уже в мае.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как распорядиться дополнительным доходом? Можно, например, вложить в свое дело или в хобби. И то, что изначально было для души, начнет приносить пусть и небольшую, но...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)