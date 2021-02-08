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Ценные бумаги от Беларусбанка: гарантии хорошего дохода и безопасность

08.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ценные бумаги от Беларусбанка: гарантии хорошего дохода и безопасность

Нацбанк на расширенном заседании правления рассказал о приоритетах на этот год. Один из них – поддержка ценовой и финансовой стабильности. Регулятор подвёл итоги 2020-го и очертил план на 2021-й. Если тезисно. Режим денежно-кредитной политики – монетарное таргетирование. Т.е. отталкиваться будут от прироста средней широкой денежной массы.


Прогноз – 7–10%. Фундамент для процентной политики – разумный компромисс между кредитополучателями и вкладчиками.  

В прошлом году на рынке депозитов был отток срочных вкладов, но по итогам декабря изменение остатков как в рублях, так и в иностранной валюте вышло на положительный уровень. Ситуацию связывают, в том числе, и с перетоком сбережений на фондовый рынок. За январь этого года порядка пятисот сделок с облигациями. Больше 50% – с государственными.

Михаил Грачёв, эксперт фондового рынка инвестиционной компании: «Безусловно, государственные бумаги относятся к числу самых востребованных, самых ликвидных. Это достаточно просто объясняется: всё-таки при любых других обстоятельствах государству склонны доверять в большей степени. Это касается не только физических лиц, частных инвесторов, но и банковского сектора, который тоже является активными продавцами, покупателями на фондовом рынке, активными участниками, инвестиционными компаниями по аналогии с нашей и всеми остальными пользователями и участниками рынка».  

Это один из самых надёжных инструментов фондового рынка. В 2020-м белорусы демонстрировали устойчивый интерес также и к документарным ценным бумагам Минфина. Их предлагает Беларусбанк. Инвестиции в государственные облигации на предъявителя 7-го выпуска гарантируют хороший доход. И владелец точно знает, когда заработает. К тому же такие доходы не облагаются подоходным налогом. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1000 долларов. Купить можно в отделениях банка – это больше 300 точек продаж. Процентная ставка – 3,2% годовых в долларах. Срок обращения – 3 года. Купить облигации на сумму менее тысячи базовых (это около 11 тысяч долларов в эквиваленте) можно без паспорта.

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Нацбанк на расширенном заседании правления рассказал о приоритетах на этот год. Один из них – поддержка ценовой и финансовой стабильности. Регулятор подвёл итоги...
 
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