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Два человека погибли в результате крушения самолета в Испании
Источник материала: ОНТ
В центральной части Испании произошло крушение частного самолета. В результате инцидента погибли два человека. Об этом 7 февраля
Авария произошла вблизи аэродрома Альгодор города Толедо. Погибли 23-летняя женщина и 66-летний мужчина.
На месте крушения работали пожарные, национальная полиция и гражданская гвардия. Был задействован медицинский вертолет.
Фото: Global Look Press/imageBROKER/carlos sanchez
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В центральной части Испании произошло крушение частного самолета. В результате инцидента погибли два человека. Об этом 7 февраля информирует служба экстренной...
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