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Два человека погибли в результате крушения самолета в Испании

08.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека погибли в результате крушения самолета в Испании

В центральной части Испании произошло крушение частного самолета. В результате инцидента погибли два человека. Об этом 7 февраля информирует служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

Авария произошла вблизи аэродрома Альгодор города Толедо. Погибли 23-летняя женщина и 66-летний мужчина.

На месте крушения работали пожарные, национальная полиция и гражданская гвардия. Был задействован медицинский вертолет.

Фото: Global Look Press/imageBROKER/carlos sanchez

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В центральной части Испании произошло крушение частного самолета. В результате инцидента погибли два человека. Об этом 7 февраля информирует служба экстренной...
 
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