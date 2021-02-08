Лучшие из лучших: государство ждет от ученых прорывных инновационных технологий

Источник материала: ОНТ

Борьба с COVID-19 – задача номер один. Но это не означает, что лечение других заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологии – должны отойти на второй план. И если говорить о медицине, то важна не только практическая ее составляющая, но и научная основа. Собственно, это касается любой сферы. Наука – это дорого, но именно ее развитие определяет будущее страны.

В пятницу Президент в торжественной обстановке вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора тем, чьи научные работы в самых разных сферах – от медицины до права – признаны самыми заметными в 2020 году. Александр Лукашенко гарантировал ученым всемерную поддержку, но и от них государство ждет не просто идей, а прорывных инновационных технологий.

Леонид Киселев, заведующий лабораторией клинических исследований Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Когда я шел больше 20 лет назад работать в онкологию, особенно в детскую онкологию, то в первую очередь впечатляли возможности, которые были тогда и остаются сейчас. Поскольку очень много усилий страны было направлено на то, чтобы сделать наш Центр таким, какой он есть, образцом для подражания. Поэтому было интересно. И во-вторых, хотелось сражаться. Может, мы были тогда наивные. Мы все хотели изобрести таблетку от рака. Только потом поняли, что это быстро не произойдет. Но к этому надо двигаться поступательно. И мы двигаемся».

Он из тех, кто сдаваться не привык. Даже когда, казалось бы, надежды совсем нет. Но каждый день, неважно будний или выходной, вступает в неравный бой с онкологией костной ткани. Точность действий, дисциплина, а где-то и хладнокровие врача – это то, что, в конечном счете, может спасти жизнь больного. Иногда оставаться бесстрастным, признается Леонид Киселев, непросто. Особенно с подростками – эти дети уже все понимают, и страх – это вполне нормально. Потому лечить порой приходится и душу, чтобы исцелить тело.

Леонид Киселев, заведующий лабораторией клинических исследований Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии : «У нас, как и во всем мире, мы можем говорить, что можем спасти двух из трех пациентов с онкологией. К сожалению, это не законченный процесс, раньше это было вообще меньше двух пациентов из десяти. Тот скачок, который мы преодолели буквально за 20 лет, позволяет сегодня нам спасать примерно семь пациентов из десяти. Но остается 30%, и это нерешенная проблема сегодня во всем мире».

Именно поэтому, сколько помнит себя, развивается. Закономерно – вместе с ним и лечение. Леонид Киселев предложил новый метод, он не исключает операции и химиотерапию, дополняет их. Его суть в том, чтобы найти с помощью генетики уязвимое место опухоли и дополнительно ударить по нему. По сути, заблокировать сосуды, которые ее питают. И это дало результат. И речь не о том, чтобы продлить пациентам жизнь, а полностью излечить.

Леонид Киселев, заведующий лабораторией клинических исследований Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии : «Наука. Это такой момент, в котором очень важно не отстать и не расслабиться, поскольку в мире она развивается очень быстрыми темпами, и если ты немножко задумался, немножко остановился, потом догонять будет очень тяжело. А без науки сейчас представить практику совершенно невозможно».

Благодаря своему труду Леонид Киселев – доктор наук. Высшая ученая степень дает не только признание и уважение коллег. Сегодня без таких людей и без таких трудов развитие самых разных сфер общества (от медицины до сельского хозяйства и промышленности) просто невозможно, а как следствие – и развитие государства. Ведь какие бы самые амбициозные планы ни стояли перед страной, без прогресса они так и останутся планами.

Потому науке особое внимание на самом высшем уровне. Глава государства на неделе лично вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Труд ученого непомерно тяжел, но и в науке мало трудиться, надо быть еще одаренным и талантливым человеком. Я очень ценю минуты, часы общения с вами, очень благодарен вам за это. И знайте, что, насколько возможно, мы будем поддерживать ученых. Не потому что я такой благотворитель, потому что без науки никуда не продвинемся. Вы люди образованные, вы формируете мнения людей, вы лицо государства, вы и должны его защищать».

В зале ученые из аграрной сферы, политологи, юристы, врачи. Не только теоретики – люди, которые решают реальные проблемы современности.

Александра Позняк, начальник Центра развития педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка: «Недоборы, отсутствие конкурса на педагогические специальности, достаточно низкий престиж профессии педагога – это совсем недавняя наша реальность».

Еще немного, и наших детей было бы некому учить, уверена Александра Позняк. Не воспринимать это как проблему было бы как минимум легкомысленно. Целые поколения невежд – вполне реальное будущее. Но, в том числе и благодаря ей, нам это не грозит.

Александра Позняк, начальник Центра развития педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка : «Важный эффект, если молодой человек к окончанию 11 класса говорит уверенное: "Нет, я не смогу быть педагогом, это не мое". Ведь это тоже эффект. Когда в школу не придет человек случайный».

Педагогические классы – как способ привлечь к профессии учителя мотивированную и перспективную молодежь. Их начали создавать в 2015 году. И тут же столкнулись с проблемой – как научить быть учителем ребенка. В том числе этому посвящена научная работа Александры Позняк. Она разработала систему – от методичек и факультативов до пособий. Под ключ – как вырастить педагога.

Александра Позняк, начальник Центра развития педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка : «Мы видим сегодня в выпускниках педагогических классов, которые поступили, студентов совершенно иного качества. Это ребята, которые не просто хорошо успевают, их средний балл по итогам сессии обычно на один балл выше, чем у других студентов. Мы видим в них иные человеческие качества. Это очень активные, социально ответственные молодые люди».

Сегодня более четырех тысяч школьников учатся в педагогических классах. По сути, это те, кто уже выбрал профессию учителя. Осознанно, не из-под палки, а значит, и эффект будет более качественный.

Конечно, путь от теории к практике иногда долгий. Но те, кто посвятил свою жизнь науке, уверены: главное – постоянное стремление быть в поиске, какой бы сферы это не касалось. Своих высот они достигли не в одиночку – под руководством опытных наставников. И сами уже готовы вдохновлять талантливую молодежь. В науке, как и в любом деле, важна преемственность.

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