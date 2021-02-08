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Лучшие из лучших: государство ждет от ученых прорывных инновационных технологий
Источник материала: ОНТ
Борьба с COVID-19 – задача номер один. Но это не означает, что лечение других заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологии – должны отойти на второй план. И если говорить о медицине, то важна не только практическая ее составляющая, но и научная основа. Собственно, это касается любой сферы. Наука – это дорого, но именно ее развитие определяет будущее страны.
В пятницу Президент в торжественной обстановке вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора тем, чьи научные работы в самых разных сферах – от медицины до права – признаны самыми заметными в 2020 году. Александр Лукашенко гарантировал ученым всемерную поддержку, но и от них государство ждет не просто идей, а прорывных инновационных технологий.
Он из тех, кто сдаваться не привык. Даже когда, казалось бы, надежды совсем нет. Но каждый день, неважно будний или выходной, вступает в неравный бой с онкологией костной ткани. Точность действий, дисциплина, а где-то и хладнокровие врача – это то, что, в конечном счете, может спасти жизнь больного. Иногда оставаться бесстрастным, признается Леонид Киселев, непросто. Особенно с подростками – эти дети уже все понимают, и страх – это вполне нормально. Потому лечить порой приходится и душу, чтобы исцелить тело.
Именно поэтому, сколько помнит себя, развивается. Закономерно – вместе с ним и лечение. Леонид Киселев предложил новый метод, он не исключает операции и химиотерапию, дополняет их. Его суть в том, чтобы найти с помощью генетики уязвимое место опухоли и дополнительно ударить по нему. По сути, заблокировать сосуды, которые ее питают. И это дало результат. И речь не о том, чтобы продлить пациентам жизнь, а полностью излечить.
Благодаря своему труду Леонид Киселев – доктор наук. Высшая ученая степень дает не только признание и уважение коллег. Сегодня без таких людей и без таких трудов развитие самых разных сфер общества (от медицины до сельского хозяйства и промышленности) просто невозможно, а как следствие – и развитие государства. Ведь какие бы самые амбициозные планы ни стояли перед страной, без прогресса они так и останутся планами.
Потому науке особое внимание на самом высшем уровне. Глава государства на неделе лично вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора.
В зале ученые из аграрной сферы, политологи, юристы, врачи. Не только теоретики – люди, которые решают реальные проблемы современности.
Еще немного, и наших детей было бы некому учить, уверена Александра Позняк. Не воспринимать это как проблему было бы как минимум легкомысленно. Целые поколения невежд – вполне реальное будущее. Но, в том числе и благодаря ей, нам это не грозит.
Педагогические классы – как способ привлечь к профессии учителя мотивированную и перспективную молодежь. Их начали создавать в 2015 году. И тут же столкнулись с проблемой – как научить быть учителем ребенка. В том числе этому посвящена научная работа Александры Позняк. Она разработала систему – от методичек и факультативов до пособий. Под ключ – как вырастить педагога.
Сегодня более четырех тысяч школьников учатся в педагогических классах. По сути, это те, кто уже выбрал профессию учителя. Осознанно, не из-под палки, а значит, и эффект будет более качественный.
Конечно, путь от теории к практике иногда долгий. Но те, кто посвятил свою жизнь науке, уверены: главное – постоянное стремление быть в поиске, какой бы сферы это не касалось. Своих высот они достигли не в одиночку – под руководством опытных наставников. И сами уже готовы вдохновлять талантливую молодежь. В науке, как и в любом деле, важна преемственность.
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Борьба с COVID-19 – задача номер один. Но это не означает, что лечение других заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологии – должны отойти на второй план. И если...
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