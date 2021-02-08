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COVID-19: в лидерах по заболеваемости Соединенные Штаты, Индия и Бразилия

08.02.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19: в лидерах по заболеваемости Соединенные Штаты, Индия и Бразилия

Число заболевших в мире уже превысило 105 миллионов. Цифра летальных исходов приближается к двум с половиной миллионам.  

В лидерах по заболеваемости по-прежнему Соединенные Штаты, Индия и Бразилия. Вот уже две недели подряд антирекорды по количеству новых случаев фиксируют в Арабских Эмиратах.

И, несмотря на сдержанный оптимизм ВОЗ, которая заявляет, что темпы распространения COVID-19 немного снизились, многие страны не готовы отказаться от жестких ограничений. А некоторые после послаблений заявляют о необходимости новых локдаунов. Так, уже к третьему готовятся во Франции. Венгрия продлила жесткий карантин до 1 марта. Бельгия – и вовсе до апреля. Недовольство европейцев решением держать их на замке выливается в протесты и столкновения с полицией. На улицы выходят не просто ковид-диссиденты, а представители бизнеса, которые на грани выживания. Обещанной правительствами финансовой помощи многие так и не дождались. А мантры политиков – о спасительной силе локдаунов – вызывают лишь раздражения и агрессию.  

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Число заболевших в мире уже превысило 105 миллионов. Цифра летальных исходов приближается к двум с половиной миллионам.   В лидерах по заболеваемости по-прежнему...
 
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