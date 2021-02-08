COVID-19: в лидерах по заболеваемости Соединенные Штаты, Индия и Бразилия

Источник материала: ОНТ

Число заболевших в мире уже превысило 105 миллионов. Цифра летальных исходов приближается к двум с половиной миллионам.

В лидерах по заболеваемости по-прежнему Соединенные Штаты, Индия и Бразилия. Вот уже две недели подряд антирекорды по количеству новых случаев фиксируют в Арабских Эмиратах.

И, несмотря на сдержанный оптимизм ВОЗ, которая заявляет, что темпы распространения COVID-19 немного снизились, многие страны не готовы отказаться от жестких ограничений. А некоторые после послаблений заявляют о необходимости новых локдаунов. Так, уже к третьему готовятся во Франции. Венгрия продлила жесткий карантин до 1 марта. Бельгия – и вовсе до апреля. Недовольство европейцев решением держать их на замке выливается в протесты и столкновения с полицией. На улицы выходят не просто ковид-диссиденты, а представители бизнеса, которые на грани выживания. Обещанной правительствами финансовой помощи многие так и не дождались. А мантры политиков – о спасительной силе локдаунов – вызывают лишь раздражения и агрессию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram