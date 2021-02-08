Министр связи и информатизации Беларуси – о перспективах технологии 5G и ее влиянии на жизнь граждан и экономику страны

Источник материала: ОНТ

В Беларуси уже в этом году может быть развернута сеть связи пятого поколения, или, как ее принято называть, 5G. Что нам это даст? В первую очередь сверхскорости. Скорость загрузки на опытных участках составила более 1 гигабита в секунду. Развитие получат сервисы виртуальной и дополненной реальности, удаленное управление беспилотными устройствами. А в целом же внедрение этой технологии может стать драйвером развития в самых разных областях нашей жизни. С появлением 5G каждый из нас узнает, что такое умный город, умное производство, умный дом и транспорт. И не только это.

О перспективах технологии 5G и ее влиянии на нашу жизнь рассказал министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси: «В конечном итоге все-таки мы работаем на то, чтобы люди получили эту возможность в 21 веке – иметь те услуги везде, не зависимо от местонахождения. То есть это часть запланированного правительством пути для того, чтобы мы могли изучить с максимальной, как говорится, полнотой данную технологию для формирования вариантов, как она будет развиваться в нашей стране».

- Видение каких-то вариантов уже есть?

Константин Шульган: «Начну с того, что создана рабочая группа при Совете министров, куда входят представители различных министерств и ведомств, заинтересованных либо участвующих в данном процессе. Для того, чтобы изучить и Главе государства эти варианты доложить, понимая, какие из них наиболее эффективны будут в Беларуси с точки зрения промышленности, других отраслей экономики, с точки зрения граждан. Как регулятор в этой области скажу, что мы тоже заинтересованы, и наш интерес состоит в том, чтобы это было качественно и быстро».

- В 2021 году?

Константин Шульган: «Я на это надеюсь. И я бы хотел, чтобы так произошло, потому что все условия. Ведь эта работа ведется не со вчерашнего дня. К концу [прошлого] года мы подошли к решению. Сейчас, после завершения опытных эксплуатаций операторами, мы формируем итоговый отчет, докладываем на рабочей группе Совмина и дальше – доклад Главе государства и принятие решения по тем вариантам, которые мы будем рекомендовать».

- Есть ли какие-то исследования или расчеты, как внедрение этих технологий влияет в целом на экономику, какой прирост может дать?

Константин Шульган: «Безусловно, и в международном плане эти исследования ведутся, и результаты их есть, но я хотел бы сослаться на наши цифры. Предоставить услуги на селе становится в разы дешевле, нежели через волоконно-оптические линии связи. Я думаю, что то качество и те технические, скажем так, параметры волоконно-оптических связей уже отстают. То, что касается промышленности, посудите сами. Почему "Великий камень"? Сюда приходят многие инвесторы, которые ходят организовать здесь производства. 5G уже на слуху не со вчерашнего дня, эта технология достаточно проработана. И если я прихожу как инвестор с желанием здесь организовать производство с использованием оборудования 5G, первый мой вопрос к вам: а у вас инфраструктура существует?. Услышав "нет", я не буду здесь это строить, потому что коммерчески не выгодно, долго ждать, я хочу за месяцы построить и через год уже получать прибыль».

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