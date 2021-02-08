Борьба за выживание: из-за пандемии и ограничений европейцы выходят на улицы

Источник материала: ОНТ

По данным Международной организации труда, из-за пандемии и ограничений, связанных с ней, мировая экономика уже потеряла четверть миллиарда рабочих мест. 250 миллионов человек остались без работы. Чтобы понимать масштабы – это цифра сравнимая с населением такой страны, как Индонезия.

И страдают не только бедные страны. Коронакризис изрядно потрепал фасад европейского благополучия. А сами европейцы бьют витрины, громят улицы в надежде достучаться до своих правителей. Многим уже просто нечего терять.

Им больше ничего не осталось делать, как остановить работу, перекрыть движение своего же транспорта, созвать журналистов и объявить о забастовке.

Это сотрудники бельгийского отделения американского почтового гиганта Fedex. Слухи о том, что, из-за кризиса компания будет сокращать штат, ходили давно. Но то, что именно по их филиалу это ударит так жёстко, рабочие не ожидали. Под сокращение попадает 671 человек. Люди работали здесь годами, строили планы, и в один день их просто выставляют на улицу.

Рабочие жгут костры, профсоюзы обещают не сдаваться, но и те, и другие понимают: шансов сохранить работу немного. Компания объявила, что вынуждена уволить около шести тысяч работников по всей Европе.

Эта очередь в самом центре Мадрида выстроилась за едой. Люди отворачиваются от видеокамер, стесняясь своего непривычного и для многих унизительного положения. Безработица в Испании растёт четвёртый месяц подряд и уже достигла 4 миллионов. Правительство пытается принимать меры, но статистика беспощадна – в январе в стране создано 40 тысяч рабочих мест, а потеряно – 219 тысяч. Спрос на гуманитарную помощь вырос до 75%. Хлеб, йогурт, фрукты – даже такой нехитрый набор нарасхват.

В соседней Франции схожая ситуация. Экономика показывает худшие цифры ВВП со времен Второй мировой войны – минус 8,3%. Правительство Макрона уменьшает пособия по безработице и повышает тарифы на электричество и газ. Цены растут на всё – некоторые эксперты уровень инфляции стали мерить стоимостью защитной маски, которая в некоторых торговых точках стала достигать цены почти в пять евро. Каждую неделю протестные демонстрации прирастают количеством и социальными категориями – пенсионеры, студенты, художники, рабочие, артисты.

Действительно, даже перемещение между прозрачными, до недавнего времени, границами значительно усложнилось. Франция отгородилась от соседей запретом на въезд. Попасть на французскую территорию сегодня можно только со свежим тестом на COVID-19. Для людей, которые вынуждены каждый день пересекать границу по работе, это стало настоящей проблемой. Вот как для этого бельгийца, который возит на своём небольшом грузовике металлолом. Он не знал о новых правилах – теперь штраф и разворот обратно.

Малый бизнес и сфера услуг – самая пострадавшая часть общества. Валаа Саад – мигрант из Ирака. Четыре года назад бежал из взрывоопасного Багдада в Бельгию в поисках безопасности и работы. Он высококлассный парикмахер, который вот уже почти семь месяцев не может взять в руки бритву и ножницы. Парикмахерские и салоны в Бельгии закрыты. В чужой стране он вынужден просить пособие.

Таких, как он, действительно тысячи. Салоны, спортзалы, кинотеатры, кафе и рестораны в Бельгии, как и в большинстве стран ЕС, не работают. Бизнес продолжает бить тревогу, пытаясь выжить. Получается не у всех. Треть рестораторов Бельгии могут объявить себя банкротами после карантина.

Чтобы заявить о том, что отрасль на грани катастрофы, владельцы ресторанов, кафе и отелей в очередной, трудно сказать какой по счету раз, выходят на улицу. Правда, в этот раз вместо плакатов и транспарантов специальные таблички.

Так в Бельгии выглядят объявления о продаже и аренде помещений. Им осталось лишь прописать в середине названия своих заведений и, по сути, приготовится к закрытию. Если их просьбы в очередной раз не услышат.

Но ещё больше недовольства у простых горожан. Если у бизнеса отняли право на труд, то у них – право на отдых. Отменить локдаун и комендантский час и вернуть простые радости жизни. Это настоящий манифест европейской молодёжи.

Впрочем, заканчиваются митинги против ковидных ограничений в последнее время всегда одинаково – разгонами и задержаниями. По данным правозащитников, из 500 манифестантов последней акции против ограничительных мер в самом центре столицы Евросоюза 400 человек были арестованы.

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