Илон Маск и Граймс впервые показали свои фото с сыном X Æ A-12

Источник материала: ОНТ

Американский бизнесмен Илон Маск и канадская певица Граймс впервые разместили в соцсетях снимки своего сына X Æ A-12.

Певица первое фото с сыном опубликовала в Instagram.





Маск свое фото разместил в Twitter и Instagram.





Имя мальчика X Æ A-12 следует произносить как «Экс Эш Эй Твелв». Это ранее пояснял отец ребенка.

Заглавное фото: ZUMA Press / Legion Media

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