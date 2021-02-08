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Илон Маск и Граймс впервые показали свои фото с сыном X Æ A-12
Источник материала: ОНТ
Американский бизнесмен Илон Маск и канадская певица Граймс впервые разместили в соцсетях снимки своего сына X Æ A-12.
Певица первое фото с сыном
Маск свое фото
Имя мальчика X Æ A-12 следует произносить как «Экс Эш Эй Твелв». Это ранее пояснял отец ребенка.
Заглавное фото: ZUMA Press / Legion Media
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Американский бизнесмен Илон Маск и канадская певица Граймс впервые разместили в соцсетях снимки своего сына X Æ A-12. Певица первое фото с сыном опубликовала в Instagram. ...
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