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«Тротил протеста»: кто планировал взрывы в Беларуси? Смотрите новый фильм ОНТ
Источник материала: ОНТ
Беларусь и безопасность. Многие скажут, что это так привычно и уже где-то созвучно. Действительно, эти слова уже много лет – синонимы.
Ведь страну не сотрясают глобальные и постоянные теракты, нет взрывов и нет откровенной вражды по национальному, религиозному или расовому признаку. Хотя, чего скрывать, попытки были.
Одна из последних – впечатляет. Комитет госбезопасности пресёк действие целой группировки, которая планировала взрывать и убивать. Вот так, не меньше.
А для этого даже нелегально привезли из Украины оружие и взрывчатку. Разветвлённая сеть из людей в разных городах страны – и у каждого была своя роль и свои задачи.
Следить, укрывать, стрелять и взрывать. Задержан и тот, кто руководил всей группой. Кто это?
В понедельник и во вторник вы всё узнаете. Смотрите вечером в эфире ОНТ проект «Тротил протеста».
Все подробности, как это было. Поверьте, будет очень интересно.
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Беларусь и безопасность. Многие скажут, что это так привычно и уже где-то созвучно. Действительно, эти слова уже много лет – синонимы. Ведь страну не сотрясают...
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