«Тротил протеста»: кто планировал взрывы в Беларуси? Смотрите новый фильм ОНТ

Источник материала: ОНТ

Беларусь и безопасность. Многие скажут, что это так привычно и уже где-то созвучно. Действительно, эти слова уже много лет – синонимы.

Ведь страну не сотрясают глобальные и постоянные теракты, нет взрывов и нет откровенной вражды по национальному, религиозному или расовому признаку. Хотя, чего скрывать, попытки были.

Одна из последних – впечатляет. Комитет госбезопасности пресёк действие целой группировки, которая планировала взрывать и убивать. Вот так, не меньше.

А для этого даже нелегально привезли из Украины оружие и взрывчатку. Разветвлённая сеть из людей в разных городах страны – и у каждого была своя роль и свои задачи.

Следить, укрывать, стрелять и взрывать. Задержан и тот, кто руководил всей группой. Кто это?

В понедельник и во вторник вы всё узнаете. Смотрите вечером в эфире ОНТ проект «Тротил протеста».

Все подробности, как это было. Поверьте, будет очень интересно.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram