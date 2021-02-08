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Как экстремистский Telegram-канал в Беларуси захват Дома правительства планировал. Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Очередным полигоном в августе прошлого года должна была стать и Беларусь. При всей настойчивости, с которой до решающего дня говорилось, что протесты – мирные, события в основной день голосования и последующие наглядно показали, что цель была очевидна – радикальные меры, использование подручных средств в качестве оружия и захват ключевых объектов столицы.
СМИ, которые говорили об этом давно, называют государственными и провластными, а якобы независимые порталы и оппозиционные Telegram-каналы демонизируют силовиков, предотвративших революцию. Но вот спустя время становится известна правда. То о лжи беглых в Вильнюсе, которые хотят лишь обогатиться на протестах, то о кукловодах из Варшавы. На неделе Игорь Тур уже рассказывал, как дворовые марши Бреста были под полным контролем из Польши. Сегодня – новое расследование, в которое попали и достаточно известные личности. Они в прямом эфире ОНТ признаются, что целью августовских событий был захват Дома правительства.
Давайте сегодня без прелюдий – героями этой рубрики будут ребята из польского Telegram-канала, который признан экстремистским. Хотя, если для вас они действительно герои, я вам сочувствую. И это искренне. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.
Вкратце. В нашем распоряжении есть аудиозапись видеоконференции в интернете, в которой приняли участие те самые ребята из Польши. Но к началу они опоздали, поэтому стартовали без них.
Случилось это 29 января. В этот день мы выдали в эфир другую закрытую zoom-конференцию с участием Тихановской, Латушко, Прокопьева и других беглых. В 19 часов мы проанонсировали это дело в соцсетях, около 21.00 это было в «Наших новостях» – как раз в промежутке между анонсом и эфиром случилось и общение с Польшей. Почему это важно? Фактически в обеих конференциях участвовали одни и те же дворовые инициативы. Но только в первом случае говорили о мирных переменах, а во втором… О другом.
Итак, о чём говорили? Для начала, Олег Моисеев, член Координационного совета, который отвечает за отработку дворов, поиздевался над блогером Антоном Мотолько – тот увидел, что конференцию с Тихановской слили на телевидение, а его не было, пиар не случился. И, догадываясь, что ОНТ и дальше будет сливать внутренние переговоры оппозиции, попросился в тусовку.
Антон Гадимыч, там про вас ещё шутили, но не могу дать это в эфир – там нецензурно и – о личном. Там смешно, но очень неприятно. Я считаю, что вам нужно и на Моисеева написать донос в КГБ. А то что он себе позволяет?
Но вот к конференции присоединяются те, кого ждали. Это, конечно, Степан Путило, а также его друг и партнёр по «телеге» Ян Рудник, который пользуется псевдонимом «Вербицкий», но, Ян, я всё же буду о вас по фамилии.
И пока tut.by не заказал экспертизу голосов – минутка тщеславия от ведущего. Заодно докажем, что голоса подлинные. У Путило и Рудника спрашивают, почему резко затухают дворовые протесты.
Ребята действительно приглашали меня на свой стрим, я действительно отказался, потому что их стримы действительно… говно. Что же до видеоконференции с дворами, то те спрашивают у Варшавы, как вообще дела, как они видят перспективы. Варшава уверяет – всё идёт по плану.
Но Европейский вещательный союз отказался исключать Белтелерадиокомпанию из числа своих участников. Мол, вне политики они. Это как раз слабое место варшавских кураторов: в интернете кажется, что протест ещё тлеет и «хутка перамога». А в реальной жизни, как сами признаются, нет единства.
Собственно, для этого и собрались – дворовым инициативам настойчиво предлагается дворы покинуть и собраться где-то во время Всебелорусского народного собрания. Но вот нюанс – к Путило и Руднику у самих дворов есть претензии, и недовольных немало. Вопросы, кстати, после слива нам конференции с Вильнюсом решили писать в чат, чтобы не показывать лица всех участников. Честь говорить ртом выпала модератору Славе Жукову – тоже интересный персонаж, я думаю, он скоро сам расскажет много интересного и про себя, и про друзей. Но пока вопрос от дворов.
Степан, вы соврали. В другой конференции вы называли другие доли вашей аудитории. И белорусов там – совсем мало, правда? Но те, кто есть, спрашивают.
Я переведу: если у вас есть мнение, то засуньте его подальше, открытого микрофона не будет, вы хотите выйти на улицу во время ВНС. Особенно те, у кого нет плана, кто не совсем организованный. Дальше Степан согласился с моей оценкой, что их стримы – говно.
Вот, собственно, и смысл того, почему Степан и Ян вышли на связь с дворами – это их первый такой диалог, до сего момента были исключительно Telegram-монологи. Денег нет, так что надо поговорить. А что нужно, чтобы было 40 тысяч баксов в месяц, как в августе? Правильно, беспорядки, как в августе.
У коллеги Степана есть ещё одно предложение, заслуживающее внимание.
Можете считать это официальным обращением в МВД: если есть такой совет, то давайте тех, кто советом воспользуется, привлекать не по хулиганке, а по 289-й УК Республики Беларусь «Акт терроризма». Это будет справедливо. Степан Путило далее справедливо заметил, что белорусы оказались не настроены на так желаемые им радикальные действия.
Забастовки и отключение системы SWIFT вместе с режимом за неделю обрушили бы и экономику, и хорошо, что белорусы на это не пошли. Как и не пошли на штурм Дома правительства или Дворца Независимости – вам, конечно, говорили, что марши мирные, но расчёт был именно на штурм и жертвы, как случилось, например, в США при штурме Капитолия. Только жертв хотели гораздо больше. И все прекрасно понимают, и мы, и они, что всё, к чему ведёт эта якобы мирная невероятная революция людей со светлыми лицами и цветочками – это жертвы. Об этом спрашивают у Варшавы.
Имеется в виду, конечно, коктейль Молотова. Чего и следовало ожидать. Господа сторонники перемен, вы поймите одну простую вещь. Вот на следующей неделе Всебелорусское народное собрание, и вас позовут на марш. Вы-то, возможно, искренне будете идти на мирную акцию. И таких вас придёт тысяча, две, три… Но среди вас будет один человек, один такой смельчак, который бросит коктейль Молотова. И счёт пойдёт на секунды, за которые все три тысячи участников будут отработаны как террористы. Того, кто бросал, конечно, установят, но потом... И нет иного способа найти его, кроме как отработать всех вас. А этот один такой смелый от того, что каким-то детям в Польше весело… Знаете, многие из вас поливают пропаганду всеми словами… А эта пропаганда вот уже более полугода каждое утро без выходных просыпается с одной лишь мыслью: «Что я ещё могу сделать, чтобы эти невероятные не натворили беды – самим себе в первую очередь?» Такая вот политическая ирония…
ОМОН, МВД и остальные – работайте, братья. Меня зовут Игорь Тур.
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Как экстремистский Telegram-канал в Беларуси захват Дома правительства планировал. Рубрика «Будет дополнено»
Очередным полигоном в августе прошлого года должна была стать и Беларусь. При всей настойчивости, с которой до решающего дня говорилось, что протесты – мирные,...
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