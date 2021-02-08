Как экстремистский Telegram-канал в Беларуси захват Дома правительства планировал. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Очередным полигоном в августе прошлого года должна была стать и Беларусь. При всей настойчивости, с которой до решающего дня говорилось, что протесты – мирные, события в основной день голосования и последующие наглядно показали, что цель была очевидна – радикальные меры, использование подручных средств в качестве оружия и захват ключевых объектов столицы.





СМИ, которые говорили об этом давно, называют государственными и провластными, а якобы независимые порталы и оппозиционные Telegram-каналы демонизируют силовиков, предотвративших революцию. Но вот спустя время становится известна правда. То о лжи беглых в Вильнюсе, которые хотят лишь обогатиться на протестах, то о кукловодах из Варшавы. На неделе Игорь Тур уже рассказывал, как дворовые марши Бреста были под полным контролем из Польши. Сегодня – новое расследование, в которое попали и достаточно известные личности. Они в прямом эфире ОНТ признаются, что целью августовских событий был захват Дома правительства.





Давайте сегодня без прелюдий – героями этой рубрики будут ребята из польского Telegram-канала, который признан экстремистским. Хотя, если для вас они действительно герои, я вам сочувствую. И это искренне. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Вкратце. В нашем распоряжении есть аудиозапись видеоконференции в интернете, в которой приняли участие те самые ребята из Польши. Но к началу они опоздали, поэтому стартовали без них.

Случилось это 29 января. В этот день мы выдали в эфир другую закрытую zoom-конференцию с участием Тихановской, Латушко, Прокопьева и других беглых. В 19 часов мы проанонсировали это дело в соцсетях, около 21.00 это было в «Наших новостях» – как раз в промежутке между анонсом и эфиром случилось и общение с Польшей. Почему это важно? Фактически в обеих конференциях участвовали одни и те же дворовые инициативы. Но только в первом случае говорили о мирных переменах, а во втором… О другом.

Итак, о чём говорили? Для начала, Олег Моисеев, член Координационного совета, который отвечает за отработку дворов, поиздевался над блогером Антоном Мотолько – тот увидел, что конференцию с Тихановской слили на телевидение, а его не было, пиар не случился. И, догадываясь, что ОНТ и дальше будет сливать внутренние переговоры оппозиции, попросился в тусовку.

Олег Моисеев, член Координационного совета оппозиции: «Антон Мотолько спрашивает у меня, во сколько зум. Видно, после утечки на БТ Антону тоже стал интересен этот формат. Не, ну просто до этого я у Антона спрашивал, не хотел ли бы он присоединиться, он сказал немножко другой ответ. Не понимаю сейчас его вопрос».

Антон Гадимыч, там про вас ещё шутили, но не могу дать это в эфир – там нецензурно и – о личном. Там смешно, но очень неприятно. Я считаю, что вам нужно и на Моисеева написать донос в КГБ. А то что он себе позволяет?

Но вот к конференции присоединяются те, кого ждали. Это, конечно, Степан Путило, а также его друг и партнёр по «телеге» Ян Рудник, который пользуется псевдонимом «Вербицкий», но, Ян, я всё же буду о вас по фамилии.

И пока tut.by не заказал экспертизу голосов – минутка тщеславия от ведущего. Заодно докажем, что голоса подлинные. У Путило и Рудника спрашивают, почему резко затухают дворовые протесты.

Степан Путило: «Зима, холод – и много других причин».

Ян Рудник: «Например, расследования Игоря Тура. Привет, кстати, ему, если он здесь есть. Если здесь есть "крыса", которая будет сливать – знайте, Игорь, мы с вами!»

Степан Путило: «Да, не согласился Игорь Тур выйти к нам на стрим, говорит, не то качество, мы хотели повысить качество, пригласить специалиста».

Ребята действительно приглашали меня на свой стрим, я действительно отказался, потому что их стримы действительно… говно. Что же до видеоконференции с дворами, то те спрашивают у Варшавы, как вообще дела, как они видят перспективы. Варшава уверяет – всё идёт по плану.

Степан Путило: «Сейчас будут БТ исключать из Европейского вещательного союза. То есть всё больше таких инициатив, и они в интернет-сфере идут отлично. А что касается дворовых, уличных движей, то тут… Сложно сказать, что конкретно может мешать. Потому что люди пока не ощущают единства».

Но Европейский вещательный союз отказался исключать Белтелерадиокомпанию из числа своих участников. Мол, вне политики они. Это как раз слабое место варшавских кураторов: в интернете кажется, что протест ещё тлеет и «хутка перамога». А в реальной жизни, как сами признаются, нет единства.

Степан Путило: «Подпольное сопротивление идёт полным ходом. Но, конечно, нужно будет выходить, возвращаться на улицы, и ВНС, мы сейчас эту тему будем продвигать, это одно из таких. Ну, первых выходов, можно сказать. Не национальных, но в столице планируется такое».

Собственно, для этого и собрались – дворовым инициативам настойчиво предлагается дворы покинуть и собраться где-то во время Всебелорусского народного собрания. Но вот нюанс – к Путило и Руднику у самих дворов есть претензии, и недовольных немало. Вопросы, кстати, после слива нам конференции с Вильнюсом решили писать в чат, чтобы не показывать лица всех участников. Честь говорить ртом выпала модератору Славе Жукову – тоже интересный персонаж, я думаю, он скоро сам расскажет много интересного и про себя, и про друзей. Но пока вопрос от дворов.

Вячеслав Жуков: «Почему Степан размывает повестку? Теперь переключение на Россию. В субботу что-то непонятное происходило в Беларуси, более 150 задержанных, люди вышли в цепи солидарности, а "Нехта" стримил события в России».

Степан Путило: «Нужно понимать, что контекст происходящего – он более глобальный, нежели просто события в Беларуси. Наша аудитория, особенно канала "Нехта Live" – это люди, мы проводили опрос, там более 30%, сейчас нужно ещё провести, из России. Если неспокойно там, то неспокойно и внутри этой диктатуры».

Степан, вы соврали. В другой конференции вы называли другие доли вашей аудитории. И белорусов там – совсем мало, правда? Но те, кто есть, спрашивают.

Вячеслав Жуков: «Насколько присутствует понимание, что нам нужна инфоплощадка, а не тот, кто будет придумывать планы в отрыве от реальности?»

Степан Путило: «Сейчас, если в формате свободного микрофона действовать, то можно непонятно к чему прийти, потому что у каждых свои мнения и идеи, каждый тянет в свою сторону. Сейчас по ВНС, мы так видим, активность, что люди хотят выйти в день этого "антинародного собрания"».

Ян Рудник: «Мы, получается, рассчитаны в первую очередь на не совсем организованных людей. Если у вас есть какой-то свой план, то вы должны придерживаться его. Это в первую очередь для того, чтобы мобилизовать тех, у кого нет своих планов активно действовать».

Я переведу: если у вас есть мнение, то засуньте его подальше, открытого микрофона не будет, вы хотите выйти на улицу во время ВНС. Особенно те, у кого нет плана, кто не совсем организованный. Дальше Степан согласился с моей оценкой, что их стримы – говно.

Степан Путило: «Вы видите качество стримов в последнее время. И если в сентябре нам задонатили более 40 тысяч долларов, и в августе, то сейчас… Вчера мы давали пост по донатам – там пришло 40 евро».

Вот, собственно, и смысл того, почему Степан и Ян вышли на связь с дворами – это их первый такой диалог, до сего момента были исключительно Telegram-монологи. Денег нет, так что надо поговорить. А что нужно, чтобы было 40 тысяч баксов в месяц, как в августе? Правильно, беспорядки, как в августе.

Степан Путило: «Ну, конечно, нам бы хотелось, чтобы протесты были более жёсткими, более решительными, поэтому главная сейчас задача – это опять провести какой-то массовый марш, и желательно даже не столько в Минске, а в регионах».

У коллеги Степана есть ещё одно предложение, заслуживающее внимание.

Ян Рудник: «Ещё можно, из таких методов бытового терроризма, просто звонить в "мусарню" и говорить, например: "у меня под окном бело-красно-белый флаг бегает"».

Можете считать это официальным обращением в МВД: если есть такой совет, то давайте тех, кто советом воспользуется, привлекать не по хулиганке, а по 289-й УК Республики Беларусь «Акт терроризма». Это будет справедливо. Степан Путило далее справедливо заметил, что белорусы оказались не настроены на так желаемые им радикальные действия.

Степан Путило: «Конечно, забастовки и отключение SWIFT бы обрушили режим в течение недели, но люди не решились. Белорусы – мирные люди. И в августе не решились войти в Дом правительства, сейчас не решились продолжать забастовку».

Забастовки и отключение системы SWIFT вместе с режимом за неделю обрушили бы и экономику, и хорошо, что белорусы на это не пошли. Как и не пошли на штурм Дома правительства или Дворца Независимости – вам, конечно, говорили, что марши мирные, но расчёт был именно на штурм и жертвы, как случилось, например, в США при штурме Капитолия. Только жертв хотели гораздо больше. И все прекрасно понимают, и мы, и они, что всё, к чему ведёт эта якобы мирная невероятная революция людей со светлыми лицами и цветочками – это жертвы. Об этом спрашивают у Варшавы.

Вячеслав Жуков: «Ни одна революция не обошлась без крови. Как относитесь вы к радикальным мерам?»

Ян Рудник: «Мы считаем, и неоднократно об этом говорили, что любые средства борьбы хороши. Но сами мы со своего канала, если вопрос был к тому, не можем пропагандировать прямое насилие».

Степан Путило: «Ну, так скажем, мы за "решительные действия". Мы понимаем ситуацию и видим, что найдётся сейчас какой-нибудь смельчак с "коктейлем".

Имеется в виду, конечно, коктейль Молотова. Чего и следовало ожидать. Господа сторонники перемен, вы поймите одну простую вещь. Вот на следующей неделе Всебелорусское народное собрание, и вас позовут на марш. Вы-то, возможно, искренне будете идти на мирную акцию. И таких вас придёт тысяча, две, три… Но среди вас будет один человек, один такой смельчак, который бросит коктейль Молотова. И счёт пойдёт на секунды, за которые все три тысячи участников будут отработаны как террористы. Того, кто бросал, конечно, установят, но потом... И нет иного способа найти его, кроме как отработать всех вас. А этот один такой смелый от того, что каким-то детям в Польше весело… Знаете, многие из вас поливают пропаганду всеми словами… А эта пропаганда вот уже более полугода каждое утро без выходных просыпается с одной лишь мыслью: «Что я ещё могу сделать, чтобы эти невероятные не натворили беды – самим себе в первую очередь?» Такая вот политическая ирония…

ОМОН, МВД и остальные – работайте, братья. Меня зовут Игорь Тур.

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