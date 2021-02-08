Председатель ФПБ Михаил Орда – о ВНС, санкциях, изменениях в коллективных договорах и контроле цен на лекарства

Источник материала: ОНТ

Какие ожидания от Всебелорусского народного собрания у самих делегатов? Кстати, наибольшее представительство от общественных объединений – у Федерации профсоюзов Беларуси. Не удивительно, это самая массовая организация в стране.





Глава Федерации Михаил Орда рассказал, с какими проблемными вопросами, предложениями и инициативами едут в столицу представители трудовых коллективов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: «Всебелорусское народное собрание – это тот народный форум, где идет всегда очень обстоятельный и широкий диалог, конструктивное обсуждение тех вопросов, которые есть в обществе. Безусловно, один из важных вопросов – подведение итогов за пять лет: как мы жили, что мы делали, как мы работали, чего мы достигли. Но есть общие проблемы, и это те проблемы, которые, как бы пафосно это ни звучало, это проблемы нашего единства. Сегодня как раз то единство, которое нам необходимо. Как говорят в народе, мы все находимся в одной лодке. Это одна белорусская семья, и Беларусь сегодня – это все мы. Если смотреть за фактически уже 30 лет нашей независимой истории, когда мы стали независимой страной, мы сделали огромный шаг в своем развитии. И это стало, безусловно, благодаря тому, что у нас было абсолютное единство, что у нас была стабильность, что у нас было спокойствие. Все это дало возможность нам достичь того, что мы сегодня имеем. Если даже взять по методологии МОТ, у нас сегодня самый низкий процент безработицы в регионе. Если мы берем долю населения, которое живет за чертой бедности, это самый низкий процент в сравнении со странами СНГ и даже со странами Европы».

- Беларусь столкнулась с беспрецедентным политическим и экономическим давлением. Ответом на это стало открытое письмо Федерации профсоюзов против санкций, адресованное Международной организации труда, рабочим и нанимателям других стран. На ваш взгляд, на чью мельницу льют воду люди, которые все равно продолжают ратовать за экономические санкции в отношении нашей страны?

Михаил Орда: «Санкции – это не что иное, как война. Работа предприятий – это возможность человеку трудиться. Возможность человеку трудиться – это возможность иметь заработную плату. Если этого у человека нету, и он лишается, идут дальнейшие негативные последствия. У человека нет возможности, он лишается права не только на труд, а права на нормальное питание, права оплачивать жилье, оплачивать сегодня повседневные нужные услуги и т.д. То есть это много сразу негативных факторов, но страдает от этого прежде всего человек. Все-таки мы дали возможность людям высказаться и за каждой подписью стоит человек, стоит его мнение. Отраслевые профсоюзы организовали возможность, чтобы каждый человек добровольно, свободно поставил свою подпись и высказался. И люди высказались. За очень короткий промежуток времени 1 130 000 подписей собрано. Надеемся, что здравый смысл восторжествует – и Евросоюз откажется от этих своих действий, от действий абсолютно недружелюбных. Любые санкции, прежде всего, направлены, чтобы удар нанести и принести проблемы стране и людям. [Надеемся], все-таки перейдут к мирному нормальному диалогу добрососедства».

- Широкий резонанс в обществе получила инициатива по изменениям в коллективные договоры. А именно, что рассчитывать на дополнительные бонусы и материальную помощь от предприятия могут только члены профсоюза. Насколько это справедливо и как быть, если хороший ценный работник не является членом профсоюза?

Михаил Орда: «Более 10 лет из трудовых коллективов нам поступали просьбы, было обсуждение. Почему, если профсоюз добивается каких-то дополнительных гарантий сверх того, что положено в законодательстве, и от имени членов профсоюза заключается коллективный договор с нанимателем, тот, кто не член профсоюза, по заявительному принципу может пользоваться этим коллективным договором? Если сегодня профсоюз добивается каких-то дополнительных льгот и гарантий для членов профсоюза, а ты не член профсоюза, то у тебя нет никакого основания пользоваться этими дополнительными социальными гарантиями. Мы сегодня не говорим о базовых гарантиях. Это дополнительные гарантии. Есть базовые – продолжительность рабочего дня, пособия, вопросы, которые касаются и отпуска и т.д. Это базовые, здесь никто не ставит это под сомнение. Они в равной степени имеют отношение ко всем. Но если ты сегодня не хочешь членом профсоюза, это твое право. Как быть? Ты можешь сам один на один пойти к нанимателю, доказать, что ты очень ценный работник, и попросить все это записать именно в твое трудовое соглашение, в твой контракт – эти все дополнительные нормы. Если хочешь с нами быть – вступай к нам, будем добиваться вместе дополнительных социальных гарантий и благ. Тут все абсолютно справедливо».

- Когда-то профсоюзы объявили такую инициативу – контролировать рост цен на все абсолютно товары. Сейчас самое актуальное – рост цен на лекарства. Какая работа ведется, какая планируется, чтобы не допустить роста цен на лекарства?

Михаил Орда: «Буквально выходим на следующей неделе с этим вопросом, и как раз основная тема будет – цены на лекарства, которые у нас сегодня мониторятся. Мы более 50 видов лекарств мониторим. Те, которые в первую очередь сегодня необходимы. И видим, что рост есть – 5, 10, 15 и более процентов. Надо очень детально разобраться. Потому что самое главное, что здесь не должны пострадать интересы человека. В понедельник-вторник этими вопросами мы будем [заниматься] и приглашать СМИ, всех заинтересованных, производителей, тех, кто занимается аптеками и сегодня цены формирует. Сегодня нужно договориться, где-то какие-то аппетиты уменьшить, чтобы люди не пострадали. Это самый главный вопрос, который мы будем ставить».

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