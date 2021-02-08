Источник материала: UDF



Фото: Tesla

распре­делило

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы лучшие автомобили по уровню удовлетворённости владельцев Тойоты лишь на 10-м месте.

Издание просило автомобилистов оценить свои машины по степени удовлет­ворённости от вождения, комфорта­бельности, простоте интерфейса, широте возмож­ностей бортовой электроники и удобству хранения вещей в салоне. Кроме того, был введён критерий Value («Ценность») — своего рода соответ­ствие полученного ожидаемому в зависимости от финансовых затрат.Первое место в рейтинге заняла марка Tesla, хотя пять из пяти баллов бренд получил только в категории ощущений от вождения, остальные оценки колебались от четырёх баллов за комфорт и электронику до одного за «ценность». Помимо Tesla, в пятёрку лидеров вошли Lincoln, Ram, Chrysler и Subaru. Компания Toyota, недавно признанная самым крупным мировым автопроизво­дителем, заняла только 10-е место.Последние три строчки в списке отданы Cadillac, Nissan и Infiniti. Авто­мобили этих марок их владельцы ругали за неудачные медиа­системы, непродуманную схему размещения вещей в салоне и слабый комфорт.По итогам 2020 года марка Toyota стала брендом с максимальной частотой поисковых запросов в интернете. Пользова­тели Google чаще всего искали данные о Toyota в трети стран, попавших в круг исследо­вания.