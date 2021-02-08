ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы лучшие автомобили по уровню удовлетворённости владельцев

08.02.2021 07:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Названы лучшие автомобили по уровню удовлетворённости владельцев
Фото: Tesla
Американское издание Consumer Reports распре­делило автомо­бильные бренды по степени удовлет­ворённости их покупателей. В исследо­вании приняли участие 369 тысяч автомо­билистов, которые оценивали свои приобретения по пяти критериям. По сумме оценок возглавила рейтинг марка Tesla.

Издание просило автомобилистов оценить свои машины по степени удовлет­ворённости от вождения, комфорта­бельности, простоте интерфейса, широте возмож­ностей бортовой электроники и удобству хранения вещей в салоне. Кроме того, был введён критерий Value («Ценность») — своего рода соответ­ствие полученного ожидаемому в зависимости от финансовых затрат.

Первое место в рейтинге заняла марка Tesla, хотя пять из пяти баллов бренд получил только в категории ощущений от вождения, остальные оценки колебались от четырёх баллов за комфорт и электронику до одного за «ценность». Помимо Tesla, в пятёрку лидеров вошли Lincoln, Ram, Chrysler и Subaru. Компания Toyota, недавно признанная самым крупным мировым автопроизво­дителем, заняла только 10-е место.

Последние три строчки в списке отданы Cadillac, Nissan и Infiniti. Авто­мобили этих марок их владельцы ругали за неудачные медиа­системы, непродуманную схему размещения вещей в салоне и слабый комфорт.

По итогам 2020 года марка Toyota стала брендом с максимальной частотой поисковых запросов в интернете. Пользова­тели Google чаще всего искали данные о Toyota в трети стран, попавших в круг исследо­вания.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Как экстремистский Telegram-канал в Беларуси захват Дома правительства планировал. Рубрика «Будет дополнено»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by