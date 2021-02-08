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Названы лучшие автомобили по уровню удовлетворённости владельцев
Источник материала: UDF
Фото: Tesla
Издание просило автомобилистов оценить свои машины по степени удовлетворённости от вождения, комфортабельности, простоте интерфейса, широте возможностей бортовой электроники и удобству хранения вещей в салоне. Кроме того, был введён критерий Value («Ценность») — своего рода соответствие полученного ожидаемому в зависимости от финансовых затрат.
Первое место в рейтинге заняла марка Tesla, хотя пять из пяти баллов бренд получил только в категории ощущений от вождения, остальные оценки колебались от четырёх баллов за комфорт и электронику до одного за «ценность». Помимо Tesla, в пятёрку лидеров вошли Lincoln, Ram, Chrysler и Subaru. Компания Toyota, недавно признанная самым крупным мировым автопроизводителем, заняла только 10-е место.
Последние три строчки в списке отданы Cadillac, Nissan и Infiniti. Автомобили этих марок их владельцы ругали за неудачные медиасистемы, непродуманную схему размещения вещей в салоне и слабый комфорт.
По итогам 2020 года марка Toyota стала брендом с максимальной частотой поисковых запросов в интернете. Пользователи Google чаще всего искали данные о Toyota в трети стран, попавших в круг исследования.
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Тойоты лишь на 10-м месте.
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