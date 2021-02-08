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Для укрепления устойчивости гражданского общества: Канада выделит белорусам 2,25 млн долларов

08.02.2021 07:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Канада выделит 2,25 млн долларов (1,76 млн долларов США) на поддержку организаций белорусского гражданского общества, содействующих продвижению демократии, сообщил министр иностранных дел страны Марк Гарно, поддержавший инициативу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявить 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью.

Для укрепления устойчивости гражданского общества: Канада выделит белорусам 2,25 млн долларов
Фото pixabay.com

МИД Канады отмечает, что эти средства — дополнение к 600 тыс. долларов (469 тыс. долларов США), о выделении которых для поддержки белорусских женщин и независимых СМИ было объявлено ранее.

По мнению канадских властей, это поможет укрепить разнообразие, устойчивость и эффективность белорусского гражданского общества, которое отстаивает свои права и гражданские свободы.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Канада продолжит работу со своими международными партнерами, чтобы голоса людей в Беларуси были услышаны, а виновные в подрыве демократии и нарушении прав человека — привлечены к ответственности.

«Канада с самого начала кризиса активно участвовала в поддержке демократических устремлений народа Беларуси и выступала за мирное урегулирование политической ситуации. Мы продолжим выступать за подлинный и всесторонний национальный диалог, чтобы будущее Беларуси отражало волю ее граждан», — заявил Марк Гарно.

Ранее Канада ввела санкции в отношении 55 лиц, виновных, по ее мнению, в нарушении прав человека в Беларуси.

 
 
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Канада выделит 2,25 млн долларов (1,76 млн долларов США) на поддержку организаций белорусского гражданского общества, содействующих продвижению демократии, сообщил...
 
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