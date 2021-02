Мнение о том, почему закрытие «бастовавших» заведений - возвращение в Совок

Источник материала: Tut.by

После некоторого отсутствия в стране всегда немного теряешь нить происходящего. Чтобы быстро вернуться в строй, предпочитаю прогуляться по центру города. Но что-то пошло не так на этот раз: я не узнаю мой любимый город. Кафе и рестораны, с которыми было связано много личных моментов, стоят заброшенные. Окна завешены пленкой, вывески сняты, на дверях объявление «закрыто по технических причинам».

Александр Демидовичмаркетолог, сомелье, бариста

Вот тут когда-то было кафе «Аптека». Мы с друзьями любили обсуждать фильмы в формате «4×4». Позже здесь открылся Tapas Bar. И это было, пожалуй, самое демократичное место для встреч с друзьями за бокальчиком розе. Вот тут было кафе Enzo. Сюда я приходил, когда перестали транслировать автогонки «Формула-1». Вот тут радовал своих гостей Bistro de Luxe. Сюда водили немецких партнеров. Тут я отмечал свой день рождения. А еще в Bistro de Luxe подавали лучшие завтраки в городе.



Бывший ресторан Bistro de Luxe. Фото: Александр Демидович, TUT.BY

В «Хинкали искали» отмечали с коллегами перевыполнение плана продаж. В это место переехал ресторан Simplе. Сюда приходили, чтобы порадовать рецепторы очередной интерпретацией современной белорусской кухни. На мой взгляд, тут была самая лучшая винная карта в городе. А вы пробовали десерт с манго в Mai Thai? Мм, это что-то космическое. А вот тут был Brioche. Здесь собирались с друзьями, чтобы поделиться самым сокровенным. Сколько кофе тут выпито, сколько эндорфинов получено от десертов, сколько круассанов и багетов с клюквой унесено с собой… Ну и какие выходные обходились без посещения el Pushka с ее креативными коктейлями. Все эти заведения теперь закрыты.

Когда читаешь в соцсетях об очередном закрытии заведения, не осознаешь всего драматизма. Ну, закрылись и закрылись. Но когда видишь кафе и рестораны-призраки своими глазами в центре города, приходит понимание масштабов катастрофы. Пульс города замедляется. Это еще не кома, но предынфарктное состояние точно.













Для тех, кто не знает, важно отметить: закрылось много тех самых заведений «с душой», к которым владельцы относились не просто как к бизнесу, где можно заработать. Многие из перечисленных мест носили еще и некую «социальную» функцию: развивали барную и гастрономическую культуру, поднимали планку уровня сервиса.

Beerhold, «Хинкали искали», Bruxelles, Butler, Bistro de Luxe, Tapas Bar, BarDuck, кофейня «26», Mai Thai, Pelican, MJOD, el Pushka, Svobody.4, O’Petit, Simplе, Enzo, Let it Be, Underdog. Pizza Place, «32.08. Вечное лето», «Хулиган», «Пересмешник», Monkey Foood, «За Победой», Brioche… Это совсем не полный список заведений Минска, чьих вывесок вы больше не увидите. По крайней мере, в ближайшее время. В регионах «чума» тоже покосила много заведений. Многие из них выставлены на продажу. В первых числах февраля закрылся SeaFoodBar. Складывается впечатление, что после первой волны пандемии пострадало меньше заведений, чем от зачисток после акции солидарности 26 октября.

Какие-то заведения получили предписания о закрытии от санэпидемслужбы. В какие-то нагрянули проверяющие из МЧС и выписали многотысячные штрафы. К слову, во многих случаях выявленные нарушения отчасти были обоснованны. Вот только размер выставленных штрафов оказался несопоставим с масштабами нарушений. Заведения только-только начали вставать с колен из-за падения трафика, связанного с ковидом, обнулением потока туристов и снижением платежеспособности населения, а им выписывают штраф 5400 рублей. Причем сотрудники МЧС могут приходить хоть каждый день. И каждый раз по 200 базовых. Бумага стерпит.





Но, пожалуй, самый «креативный» способ прикрыть тех, кто не работал 26 октября, — расторжение договора аренды помещения. Вроде и цель достигнута, и руки чистые.

Некоторые заведения не вынесли штрафов и вынуждены были закрыться. Другие пошли на принцип и искали правды в судах. Ничем хорошим, правда, это не закончилось. Кто-то решил «переобуться» в полете: переоформить договор аренды на новое юрлицо. Гости увидели, что некоторые заведения вернулись к работе, но вывески у них сменились. Но это не просто смена вывески. С юридической точки зрения — это сущий ад. Фактически это смена владельца со всеми вытекающими: поиск партнера с прозрачной декларацией о доходах, уплата налогов с данной сделки, возможно кредитование… Но резонно возникает вопрос целесообразности «переобувания». Сделка же прозрачна, а это значит, высота порога на входе в кафе или расположение вытяжки в зале могут вновь вызвать вопросы у сотрудников МЧС.

Есть целый список объектов торговли и общественного питания в Минске, которые не работали 16 сентября и 26 октября прошлого года. Графа «принятые меры» напротив некоторых заведений все еще пуста. А это означает, что в новостях вновь можем прочесть «закрывается легендарный ресторан» или «лучшая кофейня „Х“ вынуждена прекратить свою работу»…





Кто от этого выиграл? Бюджет, который недополучит налоги? Или люди, которых выбросили на улицу? В среднем в кафе работают 10−15 человек. Ресторан обеспечивает до 50 рабочих мест. Несложно посчитать, это могло затронуть до тысячи человек. Добавьте сюда сопутствующие бизнесы, которые терпят убытки из-за закрытия кафе и ресторанов. О возврате инвестиций рестораторы даже не заикаются. Многие из заведений, которые «попали под телегу», даже не вышли на окупаемость. Но кого этого волнует? Мы словно вернулись в Совок с плановой экономикой, где первичны не рабочие места, полученная прибыль и поступления в казну, а рапорт наверх о проделанной работе.

А ведь еще прежний состав правительства страстно желал вывести Беларусь в лидеры рейтинга Doing Business. Жаль. У нынешнего совсем другие приоритеты. Впрочем, что хотеть от правительства, в котором управляют силовики. Они по-другому не умеют.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции