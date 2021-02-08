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«Скоро их "геройство" будет оценено по достоинству». В Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков
Источник материала: Навiны
В рамках универсальной юрисдикции в Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков, сообщил кабинет представителей экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
«Подозреваемым является начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич. Для подачи заявления выбрали 7 февраля, поскольку именно сегодня весь мир участвует в международном Дне солидарности с Беларусью», — отмечается в пресс-релизе кабинета.
Советник Тихановской бывший депутат Верховного Совета СССР и Верховного Совета Беларуси Александр Добровольский «поблагодарил Чехию за то, что власти приняли и организовали лечение пострадавших белорусов», а теперь «постараются восстановить справедливость».
«Эти граждане, которые бьют и пытают мирных людей, считают себя героями. Скоро их «геройство» будет оценено по достоинству в рамках универсальной юрисдикции. Они появятся в списках Интерпола и не смогут оттуда исчезнуть, потому что пытки — это тяжелое преступление во всех странах мира», — подчеркнул Добровольский.
По информации кабинета представителей, сейчас в Чехии
Кроме того, литовская Генпрокуратура уже
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«Скоро их "геройство" будет оценено по достоинству». В Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков
В рамках универсальной юрисдикции в Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков, сообщил кабинет представителей экс-кандидата в президенты Светланы...
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