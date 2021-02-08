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Дыхание Арктики остается: на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
8 февраля погода в Беларуси продолжит находиться под влиянием холодной воздушной массы арктического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются преимущественно в южных районах (по юго-западу — сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы).
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого (по юго-западу сильный порывистый).
Погода в регионах:
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
При порывистом ветре спасатели
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8 февраля погода в Беларуси продолжит находиться под влиянием холодной воздушной массы арктического происхождения.
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