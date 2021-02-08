Дыхание Арктики остается: на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

8 февраля погода в Беларуси продолжит находиться под влиянием холодной воздушной массы арктического происхождения.



Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются преимущественно в южных районах (по юго-западу — сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный до порывистого (по юго-западу сильный порывистый).

Погода в регионах:

Брест -8..-10°C (вероятность осадков 80-90%, метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);

Витебск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с);

Гомель -10..-12°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12 м/с);

Гродно -10..-12°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с);

Могилев -12..-14°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с);

Минск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спасатели советуют :