Морозов ниже -20, похоже, не будет. Но до весны далеко

Морозов ниже -20, кроме самых ближайших дней, видимо, не будет. В основном дневная температура будет варьироваться в районе -5 - -10 градусов, ночная –от -7 до -14.

Несколько дней назад президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работе гидрометеорологической службы страны, похвалив ее за точные прогнозы. "Вижу, что подвижки есть... очень внимательно слежу за этим,interfax.by. На три дня - абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса - градус. Разительное изменение", - сказал он.